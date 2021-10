Hemmasonens imponerade säsongsinledning – doldisen bakom succén: ”Har varit på mig”

Intensitet är kanske fel ord att använda för att beskriva torsdagens träning i Sporthallen. Däremot fick korgen jobba hårt med att ta emot ruljangsen av trepoängare.

– Dagen innan match är det alltid den här typen av pass, säger Daniel Johansson.

Hur mycket ger det jämfört med ett intensivt pass när Adnan står och vrålar på er?

– Det är väldigt olika sorters pass, men båda är ju viktiga. Skottet är en väldigt stor del av basketen, speciellt nu för tiden. Så det är viktigt att nöta på det hela tiden.

Under fredagskvällen väntar säsongens femte match och Jämtland kommer in obesegrade. 23-åringen har öppnat säsongen starkt och ligger bland annat trea i returmottagningen i Svenska Basketligan med ett snitt på 8,5 returer per match.

– Jag vet faktiskt inte varför det har blivit så i år. Andris (Kehris, assisterande tränare) har varit på mig mycket att verkligen gå för alla returer. Samtidigt har jag lagt ner mycket tid i gymmet.

Han känner att han blivit starkare och gissar att han lagt på sig ett par kilo muskler. Men det han jobbat allra mest med under försäsongen är på just skotten, som fortsatte nötas under torsdagen.

– Men det har ju inte gett resultat hittills, skrattar han och fortsätter:

– Men förhoppningsvis kommer det.

Det är Köping Stars som står för motståndet under fredagskvällen och förre Jämtlandstränaren Torbjörn Gehrke är för första gången tillbaka i Tegeltemplet.

Johansson är också en av få i laget som tränat under både Adnan Chuck och Torbjörn Gehrke.

– Det är ganska stor skillnad i spelfilosofi. Det är lite mer taktiskt med Adnan, och kanske lite mer upp till spelarna med Gehrke.

Hur mycket känner man av det under en match?

– Allt man gör och spelsystemet man spelar är ju det coacherna satt upp, så man känner verkligen en stor skillnad.

Och förutom han gjorde ett år Nässjö under 2019 har Johansson gått hela vägen från ungdomslaget till A-laget, som nu växt fram som verkliga utmanare till SM-guldet.

– Det är stort. Man har ju varit i klubben i hela sitt liv liksom, så att se den utvecklingen, att vi nu ligger i toppen av tabellen är riktigt häftigt faktiskt.

Och att vinna SM-guld med just Jämtland är något som ligger väldigt högt på 23-åringens priolista.

– Det var ju en stor anledning till att jag kom tillbaka, att jag vill vinna här liksom. Det är det stora målet så det hade varit väldigt speciellt.

Är ni till och med favoriter nu efter det ni visat upp i säsongsinledningen?

– Ja... Jag vet inte, vi leder ju just nu men det är många bra lag. Norrköping är väldigt starka och Södertälje kommer bli bra också så det kommer bli tufft om det, säger han.