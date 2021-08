Heroisk insats av Ytterhogdal – vidare till slutspel i Svenska cupen

Ett ihållande regn innan matchstart och tio graders värme var perfekta förutsättningar för hemmalaget Ytterhogdal som var laddade för skräll.

Inledningsvis kopplade gästerna från Stockholm ett visst grepp och skapade ett par hyfsade lägen men Ricardo Brugnoni kunde freda sitt mål ganska bekvämt.

Ytterhogdal växte in mer och mer i matchen men kom sällan till avslut. Lite överraskande var det när ledningmålet föll. I mitten av halvleken fick Bilal Sesay en fin boll från Boris Tonzi, Sesay tog emot den strax utanför straffområdet, vände och vred på ett passivt Vasalundsförsvar och hittade ett bra skottläge som han säkert satte i högra burgaveln till stort hemmajubel. Några minuter senare kom Jakob Gottberg runt på kanten, spelade in bollen och precis vid målområdskanten dök Sesay upp och styrde in 2-0 i nättaket.

– Vi gör en väldigt bra första halvlek. Vasalund skapade inte särskilt mycket, konstaterar Antonino Aspa.

Gästerna höjde tempot något i andra halvlek men slog förvånansvärt många långbollar. Dessa tog ett nickstarkt hemmaförsvar emot på ett bra sätt. Trycket blev dock större och Brugnoni fick göra ett par kvalificerade räddningar omgående. Efter knappa tio minuter i andra halvlek kom första reduceringen från gästerna, ett mål som hemmalaget protesterade kraftigt mot då de ville ha en offsideavvinkning och med VAR kamera på Svedjevallen hade de troligen fått rätt.

Matchen stod sen och vägde. Vasalund tryckte på med Ytterhogdal hade två frilägen som inte förvaltades. Gästerna kvitterade till 2-2 sedan Brugnoni hamnat lite fel på ett inlägg. Mittbacken Marco Capone var nära att hinna ikapp bollen men den studsade in precis under ribban. Nu trodde de flesta runt Svedjevallen att skrällen skulle utebli men YIK fortsatte att hitta fina chanser på sina få anfall. Efter viss kalabalik på ett av dessa räddar en Vasalundsspelare bollen med handen och YIK får straff. Marco Capones skott räddas dock men Jakob Gottberg lyckas få in returen via en Vasalundsspelare, 3-2.

Ytterhogdals målvakt, Brugnoni, som fick en rejäl smäll vid 2-2 målet blir hårt ansatt och får göra några kvalificerade räddningar. Duellerna i straffområdet gör att Brugnoni går i däck och kallar på vård vid två tillfällen och till slut blir han tvungen att överlämna målvaktsrollen till William Tönning när tio minuter återstod. Även Cesar Samper Silva får en skada men efter några minuters vård och en tillrättad axel så lufsar han in på planen, Ytterhogdal hade nämligen inga avbytare kvar att sätta in. Efter dryga 90 minuter har Kaoury Faye chansen att sätta spiken i kistan då han blir fri med Vasalunds målvakt. Kanske fick han alldeles för mycket tid för skottet sätter han mitt på en utrusande målvakt och på returen träffar han en försvarare.

Skadorna gör att förlängningen blir riktigt lång och klockan går sakta för hemmalaget. Ett par bollar går precis utanför Tönnings målram och matchen avslutas med en frispark knappa metern utanför Ytterhogdals straffområde. Då har klockan runnit iväg till 102 minuter men när skottet gått över blåser domaren av till ett stort jubel för hemmalaget på både plan och läktare.

– Jag är riktigt stolt över hur grabbarna löste uppgiften. Vi trodde på en bra chans och jag tycker vi vinner rättvist. Vasalund slog väldigt många långbollar och de hade vi kontroll på. Visst hade de mer boll än oss men vi hade flera frilägen så chansmässigt var vi absolut med, säger Antonino Aspa.

Ytterhogdal– Vasalund 3–2 (2–0)

Målen: 1-0 (25) Bilal Sesay, 2-0 (29) Bilal Sesay, 2-1 (53) Nicola Vasic, 2-2 (65) Ekin Bulut, 3-2 (77) Jakob Gottberg.