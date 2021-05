Historiskt stort krisstöd till kulturen

När ansökningarna gjordes hade Kulturrådet 620 miljoner att fördela men genom regeringens nya anslag har stödet nu ökat till mer än det dubbla. 1,4 miljarder är med råge den största summan som Kulturrådet har fördelat under pandemin.

– Det här är historiskt, och vi ser att de här pengarna kommer att räcka väldigt långt, det är stora belopp som bör hjälpa många av de här verksamheterna att överleva krisen, säger Kajsa Ravin.

Pengarna delas ut för "särskilda behov" och omfattar hela året. Liksom tidigare går största delen av pengarna, 836 miljoner kronor – drygt 60 procent – till musikområdet. Största summan, 59,4 miljoner kronor, får konsert- och turnébolaget Live Nation som samtidigt är en av de krisstödsmottagare som just nu granskas extra av Kulturrådets jurister. Dagens ETC har bland annat ifrågasatt företagets användning av krisstöden, anklagelser som dock tillbakavisats av Live Nation.

– Vi jobbar väldigt noga och följer upp på olika sätt och tar hjälp av experter. Alla som får de här pengarna ska också redovisa hur de använts. Vi kan också begära återkrav av outnyttjade medel eller om det är oriktiga uppgifter som vi tagit beslut på. De här pengarna ska ju gå till det som står i ansökan, de kan inte gå till vad som helst, säger Kajsa Ravin.

Kulturrådet ger den här gången "rejält högre belopp" till färre aktörer. Av de cirka 2 900 aktörer som sökt stödet har 36 procent fått avslag. Till skillnad från i december ska pengarna i första hand ges till aktörer som är av "central betydelse" för de olika konstområdena. Detta enligt uppdrag från regeringen. Vilka når då upp till det?

– Det handlar om att de ska vara viktiga produktionsplatser, att arbetstillfällena bibehålls liksom kompetensen. Det har varit vårt fokus. Vi har inte i uppdrag att enbart titta på den konstnärliga kvaliteten.

TT: Har de stora aktörerna gynnats av det?

– Det är inte självklart så. Alma Löv i Sunne får stöd, liksom kulturföreningen Mullberget i Skellefteå. De är inte stora aktörer men av central betydelse såväl för sina konstområden som i sina regioner.

TT: Vilka har blivit utan?

Det går inte att ringa in en särskild grupp. Det går inte att peka på ett område.

Kulturrådet har också tagit hänsyn till den krock som som uppstått mellan krisstödet för särskilda behov och det statliga omställningsstödet. I februari ändrades det svenska regelverket efter ett beslut i EU-kommissionen. Plötsligt riskerar mellan 200 och 350 aktörer som fick krisstöd från Kulturrådet i december att bli återbetalningsskyldiga av ett annat och betydligt större stöd – omställningsstödet.

– Det är olyckligt och inte bra. Vi har lyft den här frågan till Kulturdepartementet, säger Kajsa Ravin.

För att samma situation inte ska uppstå igen är de krisstöd som nu betalas ut mycket högre. De som beviljas kulturstöd ska klara sig utan omställningsstödet, och de som får nej ska i stället ha chans att få omställningsstöd utan att blockeras av ett mindre kulturstöd.

– Det vi gjorde var att intensivt informera om det detta innan Skatteverket stängde ansökningen till omställningsstödet.

Erika Josefsson/TT

Fakta: Kulturrådets krisstöd för "särskilda behov"

Kulturrådet har fördelat cirka 1,4 miljarder kronor. Av dessa har 60 procent gått till musikområdet, 19 procent till scenkonst, 9 procent till kulturområdesövergripande verksamheter, 5 procent till museer och utställningar, 4 procent till bild och form, 2 procent till "annat kulturellt område" och 1 procent till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande.

Även om bild- och formområdet endast får 4 procent av den totala summan har Kulturrådet valt att ge dessa aktörer upp till 90 procent av det belopp man ansökt om. Detta mot bakgrund av att bild- och form har haft svårt att få stöd för exempelvis inställda evenemang.

Fakta: Dessa aktörer får mest

Live Nation Sweden: 59,4 miljoner kronor

Blixten & Co: 36,3 miljoner

Lifeline Entertainment: 22,8 miljoner

United stage artist: 21,9 miljoner

Lugerinc: 19,1 miljoner

Krall Entertainment: 17,7 miljoner

Vicky Nöjesproduktion: 16,5 miljoner

FKP Scorpio Sverige AB, 15,6 miljoner

Sweden Rock Festival AB: 13,5 miljoner

Jubel AB: 13,5 miljoner

Katalin and all that jazz: 13,2 miljoner

Rättvik Event AB: 12,3 miljoner

Falun Bowling & Krog: 12,2 miljoner

Fotografiska Stockholm: 11,2 miljoner

Julius Production AB: 11 miljoner

Arclight AB: 10,8 miljoner

Astrid Lindgrens Vimmerby AB: 10,5 miljoner

2Entertain Sverige AB: 10,1 miljoner

Bright Rental AB: 9,5 miljoner

Rättvik Bowling & Krog AB: 9,3 miljoner