Han inledde allettan på allra bästa sätt – här är Veckans lag: "Det imponerar"

Tim Juel, målvakt, Östersunds IK

ÖIK-målvakten bjöd på storspel, höll nollan och inledde allettan på allra bästa sätt i den första matchen mot HHC i fredags. Någon puck simmade på mållinjen och en annan tog i ribban – men något nätrassel blev det inte bakom Tim Juel den kvällen. I söndagens returmöte fick han släppa tre puckar förbi sig, men tre insläppta mål på två matcher mot Hudiksvalls HC imponerar – och det gör räddningsprocenten 95.16 också.

Lars Jinghage, back, Köping HC

Köpings Lars Jinghage är fostrad i Leksand och trivdes bra hemma i Dalarna i fredags – där han tampades framgångsrikt framför målet med Borlänges poängkung Markus Persson. Jinghage spelade också enkelt och säkert med pucken, och toppade sin insats med ett mål i powerplay.

David Westlund, back, Östersunds IK

På två matcher har Östersunds David Westlund stått för ett mål och två assist. Stod för ett stabilt spel i fredagens premiärmatch och i söndags var det han som säkrade extrapoängen för Östersund. Det var nämligen han som höll sig framme, efter en händelserik förlängning, och till slut avgjorde.

Anton Svensson, forward, Köping HC

Köpings bästa forward under hösten var med i Mittmedias all star team inför allettan norra och under helgen visade han varför. Noterades för fyra assist – och passningen till Jonathan Ströms 1–5 var magisk i fredagens premiär mot Borlänge. Var ytterst nära att bli målskytt ett par gånger också. Gick poänglös av isen i returmötet, men fick ändå berömmande ord av sin tränare.

Markus Kinisjärvi, center, Hudiksvalls HC

En av lagets bästa spelare offensivt i söndagens match. En snidare som gillar att styra spelet i powerplay. Hade många giftiga framspelningar som borde ha resulterat i något mer mål. Istället var det han själv som blev målskytt, i powerplay.

Markus Persson, forward, Borlänge HF

Persson fortsätter att producera för Borlänge. Forwarden gjorde 36 poäng i hockeyettan västra och levererar på nytt i allettan. Han gjorde två poäng när lagen möttes i fredags och tryckte dit två puckar i Köpings ishall på söndagen. Borlänges förstakedja kommer att ställa till problem för samtliga lag i serien.