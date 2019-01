ÖIK-backens formtopp i allettan – matchhjälte med två nya mål mot jumbon: "Har steppat upp"

Det var två lag med vitt skilda formkurvor som mötte varandra i Vännäs ishall under onsdagskvällen.

Hemmalaget VHC hade kammat noll på deras tre inledande matcher i allettan medan Östersunds IK fått med sig en trepoängare och två övertidssegrar.

Därför kändes det inte ologiskt att ÖIK tog ledningen drygt halvvägs in i den första perioden. Och för tredje gången under allettan så var det backen Petter Runesson som tryckte in pucken.

– Det är en variant där jag får den perfekt av Linus (Wernerson Libäck) och Bjuhr skymmer bra framför kassen.

Men Vännäs repade sig och när ÖIK drog på sig en utvisning efter att ha haft för många spelare på isen kunde hemmalaget kvittera till 1–1.

Tidigt i den andra perioden var det ÖIK:s tur att få utdelning i powerplay när Daniel Magnusson prickade in 2–1.

Två nya utvisningar på kort tid gav sedan Östersund chansen i spel fem mot tre. Då small det igen – och återigen var det Petter Runesson som var sist på pucken.

VHC reducerade visserligen igen med bara 14 sekunder kvar till periodvila, men ännu en utvisning tidigt i den tredje perioden förstörde västerbottningarnas chanser till att komma i kapp.

Denna gång fick Runesson agera assistläggare när Linus Wernerson Libäck fastställde slutresultatet till 4–2 för ÖIK.

– Vi gör en jäkligt bra bortamatch. Det är lätt att underskatta dem men vi visste att det inte skulle bli lätt.

Fyra mål och tre assist på fyra matcher nu – du verkar ha prickat in formen perfekt?

– Det känns som att jag har steppat upp lite grand. Jag har haft en ganska konstig säsong med ryggproblem, så det är perfekt att komma igång nu när allettan har startat.

Vad betyder det att ni är fortsatt obesegrade?

– Klart det är en nyckel. Det är roligare att komma å träna dagen efter man har vunnit. Vi har hittat ett sätt som är framgångsrikt och kör på det hela tiden nu.