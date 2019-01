ÖIK rycker i toppen – tog säsongens första seger mot Piteå: "Grönklädda boxplay-fantomer"

Östersunds IK hade stor revansch att utkräva när den första matchen av tre på fem dagar stod för dörren under onsdagskvällen.

Allettan-fyran Piteå HC låg visserligen tre poäng bakom ÖIK inför drabbningen, men gästerna från Norrbotten kom till Östersund utan att ha förlorat mot ÖIK under säsongen.

Under den första perioden förstod man varför.

PHC var snabbare, smartare och vann de flesta duellerna framför båda målen. Att ledningen bara var 1–0 efter de första 20 minuterna kunde ÖIK tacka Tim Juel för.

Den andra perioden blev betydlig mer ryckig när båda lagen drog på sig utvisningar. Det verkade Piteå förlorade allra mest på som helt tappade rytmen samtidigt som ÖIK växte in i matchen.

Oskar Brändströms kvittering på hans namne Klockeruds fina passning kändes helt i sin ordning och var ett resultat av ÖIK:s uppryckning.

Mer turlig var då Hudson Michaelis 2–1-mål. Bakom förlängda mållinjen kastade forwarden in pucken framför mål till vad som såg ut att vara enbart bortaspelare. Pucken hittade dock sin väg in i målet via en Piteåskridsko.

Bara fyra sekunder in i den tredje hade matchen kunnat få ännu en vändning. Elias Bjuhr drog på sig ÖIK:s andra raka utvisning och gav Piteå ett gyllene tillfälle att kvitter.

Men trots spel fem mot tre i en och en halv minut lyckades man inte överlista Tim Juel.

I stället kunde Tony Söderman förvalta en snabb kontring och med ett snärtigt skott trycka in 3–

Piteå fick visserligen in en reducering i slutet, men hann aldrig hota ÖIK om segern.

Segern innebär att man är uppe på lika många poäng som tabellettan Boden, samtidigt som glappet ner till fjärdeplatsen nu är uppe i sex poäng.

MATCHENS SNACKISAR

1. Bjuhrs ångestskrik... Först tog Axel Olsson en utvisning med knappt en minut kvar av den andra perioden. När sedan Elias Bjuhr – bara fyra sekunder (!) in i slutakten – gjorde likadant förstod han att han satt sitt lag i en prekär situation. Det blev hela ishallen varse om när lagkaptenen skrek ut sin frustration.

2. ...som kvävdes av briljant boxplay. Ledning 2–1. Spel tre mot fem i en och en halv minut. Där fick Piteå sin stora, stora chans att komma in i matchen igen. Men Tim Bjuhr, ackompanjerad av ett gäng grönklädda boxplay-fantomer såg till att fixa biffen.

MATCHENS TRE BÄSTA SPELARE

1. Tim Juel. Det börjar bli ett mönster nu. Men faktum är att ÖIK:s målvakt har kommit in "zonen" på ett sätt som kan ta det här gänget väldigt långt. Stoppade allt och lite till och när pucken väl smet förbi honom hade han stolpen och ribban med sig.

2. Oskar Klockerud. I den första perioden – när det mesta såg dystert ut – tog han sitt öfrsta initiativ som kunde lett till ett mål. När han i den andra gjorde det igen kom kvitteringen. Passningen fram till Brändström var lika långsam som den var smart.

3. Oskar Brändström. Mål framåt och stabil bakåt. Bildade tillsammans med Erik Näslund ett kompetent backpar och hade han kollega haft lite mer tur så hade även han hamnat i målprotokollet.

Östersunds IK–Piteå HC 3–1 (0–1, 2–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (7.57) Alexander Selin (Jonathan Tordall, Simon Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (29.46) Oskar Brändström (Oskar Klockerud, Kristoffer Jonsson), 2–1 (35.54) Hudson Michaelis (Pontus Wernerson Libäck, Erik Näslund).

Tredje perioden: 3-1 (50.13) Tony Söderman (Marcus Fornell), 3–2 (59.43) Olof Lundberg (Carl Becker, Marcus Sandström).

Skott: 33-34 (7-12, 14-10, 12-12).

Publik: 1035.