Unika inblicken i ÖIK – häng med bakom kulisserna under ödesmättade resan till Piteå

Aldrig hade Östersunds IK gått från allettan som seriesegrare. Aldrig hade ÖIK tagit sig längre än till playoff 2.

Nu låg den där historiska framgången sådär retfullt nära.

Nu hade laget för andra gången på mindre än en vecka chansen att lyckas med båda bedrifterna.

Det fanns bara ett litet hinder på vägen: Piteå borta. Men ÖIK behövde inte ens vinna, det skulle räcka med en poäng.

Men morgonen den 20 februari är det något helt annat än kvällens match som får Elias Bjuhr att gå igång inne i Östersund Arena. ÖIK:s lagkapten är uppjagad och orolig; en mindre katastrof håller på att uppenbara sig redan innan avresan mot Norrbotten.

Var. Är. Påsen. Med. Bond-filmerna.

Hans lagkamrater verkar inte lika oroade över den mystiskt försvunna påsen. Kan någon rent av ha gjort resten en tjänst och gömt undan den? Det är i alla fall en teori som börjar ta fart inne i omklädningsrummet.

– Nummer åtta tror jag, svarar Bjuhr lite stressat på frågan vilken 007-rulle det är i ordningen.

Många, många kvar alltså. Men så skiner han upp i ett leende.

– Men det ska ju bli en lång säsong också.

En efter en släpar spelarna in sina trunkar i bussen och sätter sig på vad som verkar vara angivna platser.

– De äldsta längst bak, de som ska sova i mitten och så de lite mer seriösa, de som pluggar och gillar att snacka politik, här fram, säger Marcus Fornell med glimten i ögat.

Snart kommer dock han och övriga tillhöra den andra kategorin. Och Bjuhr, han kan i lugn och ro vila ögonen till Roger Moore och hans debut som James Bond.

– "Django" hade redan burit in påsen, säger han och refererar till busschauffören Lars Björklin.

Huvudtränaren "Kjella" Andersson, assisterande Markus Molin och sportchefen Mikael Eriksson får dock inte följa jakten på Dr Kananga. De kommande tre timmarna går i stället åt till att söka rätt på detaljer i Piteås spel som kan gynna ÖIK i kvällens match.

Det enda stoppet på vägen görs i Örnsköldsvik och på Fjällräven Center. Här äts dagens stora måltid där stora slevar med spaghetti och köttfärssås varvas med kyckling i sås.

Efter dagens andra kopp kaffe tar laget trapporna till markplan för den stora matchgenomgången.

I ett litet och syrefattigt rum visar Molin hur han vill att ÖIK ska agera i sitt presspel innan han avslutar med några klipp på Piteås powerplay.

Därefter är det "Kjellas" tur och en slide med rubriken "Nycklar i spelet för oss" dyker upp på duken. Några nya spelsekvenser spelas upp innan han summerar:

– Vi är 60 minuter från seriesegern. Vi behöver en poäng idag. Vi är redan tvåa, vi har inte ett skit att förlora. Vi kan bara vinna saker, det vill säga vi kan vinna den här jävla serien.

Han tar ett andetag och pekar upp mot de svarta orden och understryker vikten av noggrannhet, tålamod, att ta kampen varje centimeter.

– Men det viktigaste av allt, det är att vi släpper loss. Ut och älska det här! Vi ska sätta en fart på den här matchen som de inte har sett förut. 60 minuter energi och sen åker vi hem som seriesegrare.

En handfull applåder förklarar att dragningen är över.

Innan bussen rullar iväg säkerställer ledarna att "det inte är någon som saknar någon". För andra gången idag är det specifikt en persons namn som ropas ut:

– Är "Huds" med?! hörs från ledartrion längst fram.

Att det är just Michaelis Hudson är ingen tillfällighet. Han har tidigare under säsongen en gång blivit lämnad kvar i Gällivare – med en telefon utan batteri.

Hur kanadensaren fick tag på en annan mobil och dessutom lyckades komma ihåg någon lagkamrats nummer så att han kunde ringa – detta på bara tio minuter (!) – verkar dock ingen veta.

Huvudpersonen själv har redan lagt huvudet åt sidan medan Roger Moore gör sig redo för att anta ett nytt topphemligt uppdrag.

Med två timmar kvar till nedsläpp rullar bussen in till LF Arena. Alla tar sin bag med all utrustning och drar in den till lagets omklädningsrum.

Nu väntar en stunds egentid. Någon drar på sig hörlurarna och sätter sig på läktaren, en annan börjar tänja en stel rygg. Intill en Tomas Holmström-ledd grupp Piteåjuniorer drar Molin till sig några spelare runt sin laptop.

– Man får ta den plats man ges. Det är för att gå igenom powerplay och boxplay lite bättre. De som inte ska spela då somnar ju om vi ska gå igenom alla detaljer under den stora genomgången, berättar "Kjella".

Medan spelarna gör sig redo för den riktiga uppvärmningen tar ledarna på sig full mundering för att gå en promenad ner till pizzerian. "Micke" Eriksson vill säkerställa så att "Kjella" inte gör något fel i beställningen av pizzor till efter matchen.

– Bolognese?! Åt vi inte det till lunch? utbrister han när han får höra "Kjellas" förslag.

Så drar en längre pizza-diskussion igång som håller i sig tills beställningen är klar.

– Helvete vad skoj, boys! Ut och äg nu. Prata med varandra, våga vårda i anfallszon. Maxåkningar varje jävla gång, varje byte, varje skär.

"Kjella" gör en framåtvevande rörelse med högerarmen samtidigt som han stegrar volymen i rösten.

– Sista matchen i den här jävla serien. Vi kan inte göra mer än att vinna serien. Nu går vi ut och gör det. Ut och kör!

Applåderna efteråt är starkare än vid lunch. De vitklädda ställer sig vid spelartunneln och gör sig redo för säsongens sista seriematch. Det är nu det gäller.

Första minuterna av matchen är bra från ÖIK:s sida. Taktiken att störa Piteås backar i uppbyggnadsfasen funkar precis som man hoppats på.

Hemmalaget kommer visserligen igen, men det är ÖIK som går till pausvila i ledning sedan Anton Grenholm gjort 1–0.

Två perioder från seger. 40 minuter från playoff 3. Bara några uppoffringar till och laget har skrivit klubbhistoria.

I rummet bredvid spelarnas omklädningsrum försöker ledartrion göra en snabbanalys. "Kjellas" spritpenna skrinnar runt på taktiktavlan. Molins fingrar gör snabba byten på tangentbordet.

"Vad är det för friläge vi släpper till? Vi har ju inte haft ett friläge emot oss sedan Sundsvall borta".

"Du tar väl upp den där missen i anfallszon med dem? Så där får det inte gå till".

Sen in till spelarna för att pränta in nya detaljer. Tim Juel tar av sig handduken från huvudet, Erik Näslund sväljer en ny pappmugg med kaffe.

– Nu är det 40 minuter kvar. Vi har spelat 52 perioder i den här serien och släppt in 28 mål. Så bra är vi defensivt. Vi får fan inte tappa aggressiviteten! dundrar "Kjella" ut.

52 perioder spelade. Två kvar till ära och glans.

Det tar tre minuter, ett backskott och en skymd målvakt så står det 1–1 på resultattavlan.

Sen är det jämnt. ÖIK får en gyllene möjlighet att ta ledningen när man får spela fem mot tre. Men Piteå står pall och det oavgjorda resultatet står sig till den tredje och sista perioden.

53 perioder spelade. 20 minuter kvar. Förhoppningarna stiger, pulsen höjs.

Pontus Wernerson Libäck tar med mjuka handleder emot en passning i mittzon. Hittills har varken han, tvillingbrorsan eller kedjekamrat Bjuhr sett så där våldsamt heta ut som de ibland kan göra.

Nu tar han de där extra skären, smiter ifrån sin bevakning och sätter läckert 2–1 till Östersund. Bänken lyfter. Drömmen håller på att gå i uppfyllelse.

Men sen följer ett par minuter som kommer att förändra allt.

Två utvisningar på kort tid ger Piteå chansen i fem mot tre. ÖIK håller så när på att kunna rida ut den värsta stormen, men elva sekunder innan Petter Runesson får komma in på isen så sätter Piteå kvitteringen, och får fortsätta i fem mot fyra.

Nu är Östersund i rejäl gungning. Även om man klarar av resterande boxplay sitter inte försvarsspelet och Piteå kan göra 3–2. Och åtta minuter efter ÖIK:s ledningsmål har hemmalaget vänt till 4–2.

Linus Wernerson Libäck skänker visserligen visst hopp med knappa halvminuten kvar, och kanske hade något av backskotten gått in en vacker dag, men matchen slutar med en 4–3-seger för Piteå.

Ridå för ÖIK.

Inne i omklädningsrummet gör "Kjella" Andersson ett försök till att få sina spelare att börja blicka framåt. Men blickarna är fast i marken.

Johan Skiöld gör sin första match på flera månader sedan sin allvarliga hjärnskakning men kan, eller vill, inte svara på hur det kändes. Inte i kväll.

Det blev helt enkelt inte den perfekta resan. Steget till playoff 3 blev istället lite längre än vad det var innan.

Men det skulle ju bli en lång säsong också.

