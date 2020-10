Hög smittspridning i Jämtlands län – läget något lugnare denna vecka

– På två särskilda boendena i Östersund pågår smittspårning och provtagning, men det har inte blivit fler fall och det är inte några andra särskilda boenden som blivit inblandade, säger Micael Widerström.

För två veckor sedan, vecka 42, hade regionen landets tredje högsta antal smittade per capita. Uppsala län och Örebro län hade 131 fall respektive 109 fall per 100 000 invånare, och Jämtland-Härjedalen 81 fall per 100000 invånare. Det är den senaste veckan med jämförelsebar statistik hos Folkhälsomyndigheten.

Men smittspridningen tycks för tillfället ha saktat in, enligt Micael Widerström.

– Sista veckan och framförallt den här veckan så har det sjunkit. Nu är vi ner i en procent av dem som provtas är positiva, säger Micael Widerström.

Denna vecka då det är höstlov för skolorna har färre testat sig.

– Folk är kanske hemma och tar det lite lugnt. Man kanske tycker att det inte är lika viktigt att provtas om man får någon lättare infektion eller att många är bortresta, säger Micael Widerström.

Toppen under vecka 41-42 i antal smittade var oroande, enligt Widerström.

– På några dagar ökade antalet inneliggande patienter på sjukhuset från en till fem, men det har inte fortsatt att öka. Just nu verkar det vara en lite lugnare period. Men det kan vara tillfälligt.

Jämtlands län sticker ut från grannlänen. Här är fler sjuka i förhållande till befolkningens storlek.

Det beror på att många prover tas, smittspårningen är snabb och med påbudet att vara i hemkarantän och testa fler när någon familjemedlem testats positivt förstärks smittspårningen, menar Micael Widerström.

– Vi har hela tiden provtagit väldigt mycket. Vi har dragit åt samma håll: regionledningen, primärvården och smittskydd. Det har man gjort i andra regioner också, men kanske inte lika mycket hela tiden.

Statistiken visar också att Jämtland ligger i topp vad gäller provtagning per capita.

Kan det inte vara så att det är mer utbredd smitta i Jämtlands län?

– Då brukar man titta på det här med andelen positiva av de provtagna. I och med att vi har låg andel talar det för att vi har en mer rättvis bild av hur många som är smittade.

Lokala råd och rekommendationer för att minska smittspridning har införts i Region Uppsala och Region Skåne.

Men det är inte aktuellt för Jämtlands län, inte just nu.

– Det kan snabbt ändras, från vecka till vecka eller nästan dag till dag.

De lokala råden är inte likadana för Uppsala och Skåne. I Uppsala går råden ut på att undvika fysisk kontakt med alla som man normalt inte umgås med samt undvika kollektivtrafiken. I Skåne har man lagt till ytterligare råd som att avstå från besök i affärer, köpcentrum, bibliotek och liknande inomhusmiljöer, förutom när man måste handla mat och mediciner.

Vad skulle ligga nära till hands att införa i Jämtlands län?

– Det är väldigt svårt att veta vilka av restriktionerna som kan vara aktuella – och vilka som kan vara verkningsfulla. Man måste utgå från hur läget är. Det ska vara noga övervägt innan man inför särskilda råd.