Högt tryck på utomhusaktiviteter i Åre – ny SUP-uthyrning öppnar på bageri

Åres aktivitetsutbud fortsätter att växa, trots en osäker start på sommarsäsongen. I ett samarbetet mellan bageriet Grädda och Stockholmsbaserade Supkajak.se öppnas nu ytterligare en SUP-uthyrning upp i Åre. Jonas Helgesson driver företagets uthyrning på Reimersholme i Stockholm – och erbjuder nu även brädor i Åre.

– Åre är ju en spännande plats. Det här är ett bra komplement till andra aktiviteter. Nu kan man plocka med sig en ryggsäck och komplettera sin vandring eller cykling med SUP, säger han.

SUP står för "Stand Up Paddle board" och är en aktivitet där utövaren står upp på en större surfbräda och paddlar fram med en enbladig paddel. Något som går att göra både i vågor och på platt vatten. Aktiviteten erbjuds på flera håll i Åredalen och har under de senaste åren blivit en allt vanligare syn på Åresjön vid stilla vatten.

Det något ostadiga Årevädret skrämmer inte Jonas Helgesson. För honom är aktiviteten något som har möjlighet att bli all mer populär i sjöar och vattendrag i området.

– Jag märker av att det det har en otroligt positiv upplevelse för många, säger han.

Östersunds-Posten har tidigare rapporterat om trycket på byns cykeluthyrningsaktörer.

Läs mer: Cykeluthyrningen går som tåget: ”Barskrapat i hela Åre”

Och fullbokade cykeluthyrningar och svemestrande gäster märks även av hos flera aktivitetsbolag i Åredalen. Resandet som överlag gått ner i hela landet, ökade rejält i Jämtlands fjällområden och vecka 29 gick resandet mellan Stockholm och Åre upp med 34 procent jämfört med samma vecka 2019. Detta enligt en analys som Telia gjort av svenskarnas mobilanvändning.

På Puls Camp Åre har cykeluthyrningen gått varm och företagets Zipline-turer bokades fulla tre veckor i förhand under juli månad (dock är det färre turer än vanligt då aktiviteten coronaanpassats). Ett aktivitetstryck som äventyrsguiden Fredrik Erixon beskriver som "galet". Den typiska gästen i år beskriver han som en spontan barnfamilj som vill hitta på olika aktiviteter under veckan, och som inte förbokat.

– Det är på ett annat sätt i år. Det är mycket barnfamiljer, men inte lika många ungdomsgäng som är uppe och cyklar, säger han.

Läs även: Ändrade resvanor i coronakrisen: Åre och Härjedalen poppar upp som populära resmål

Trots utmanande väder har även vattenaktiviteterna ändå varit populära under juli månad då gäster velat hyra kajak och SUP-brädor. Något som han tror dels beror på aktivitetsbolagets läge vid Åre strand, och dels att det närliggande hotellet skapar ett sug då de anordnar SUP-aktiviteter och kajakpaddling för sina hotellgäster.

– Holiday club har i stort sett varit ute med grupper varje dag, vilket jag tror gör att fler vill testa som inte bor på hotellet.

Även vid Ottsjöns strand i närheten av Östra Vålådalen har kajakuthyrningen gott varm. Johanna Ekdahl är guide och kajakinstruktör på Fjällkajakcenter som drivs av ATI Mountain Experience.

– Det har varit ett enormt tryck. Men sen är vi väldigt väderberoende här. När vädret väl har varit bra har vi varit tvunga att neka folk då vi inte haft kajaker till alla, säger hon.

Och även här är det familjer som hittat ut.

– Det är framförallt barnfamiljer från Stockholm, säger Johanna Ekdahl.

Fredrik Schillgard är platschef och aktivitetsansvarig på aktivitets- och upplevelseföretaget Explore Åre. Här är det aktiviteten Mountain cart som gått mot en rekordsommar i antalet bokningar med en ökning på över 100 procent enligt Fredrik Schillgard. Något som han tror har att göra med att aktiviteten haft möjlighet att utökas till fler turer i och med ökat bokningstryck.

– Min bild är att det har varit en brist på aktiviteter i sommar, då många inte har möjlighet att utöka kapaciteten efter trycket av gäster. Till exempel kan aktiviteter som forsränning ha svårt att hitta fler forsguider mitt under sommarsäsongen.

Han märker även av en annan typ av gäst.

– Vi har mer "nybörjargäster" som inte har varit i fjällen förut, varken sommar eller vinter, säger han.

På Åreguiderna med lokaler vid Åre torg märks ingen direkt ökning i uthyrningen av just SUP-brädor under sommaren. Förfrågningarna har kommit från och till. Delägaren Jesper Johnsson drar en parallell med juli-vädret, som varit sparsamt med att bjuda på spegelblanka paddeldagar på Åresjön. Däremot har cyklingen slagit "all-time high".

– Vi har varit helt fullbokade från tisdag vecka 28 fram till och med nu i söndags. Det är alltså fyra veckor. Så har det inte sett ut förut, säger han.

Och visst kan vädret ställa till det även för en SUP-paddlare. Inte minst då Åresjöns vatten snabbt kan ändra karaktär när vinden ökar.

– Vinden är väldigt oberäknelig här, säger Fredrik Erixon på Puls Camp Åre.

Men han tror inte att intresset för aktiviteter på sjön kommer att svalna.

– Det går hand i hand med att det är mer folk, säger han.