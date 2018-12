Lista: Så mycket lägger regionen och kommunerna på julklappar och julbord – stora skillnader

I Härjedalen är det en tradition med julbord för de anställda. Kommunen lägger 450 kronor per person.

– Det är en trevlig sak man gör tillsammans där man avslutar ett arbetsår, säger Britt Paju, HR-chef.

Det blir en ganska stor kostnad totalt, hur ser du på det?

– Det är klart att det är pengar, men det är för de som varit med och levererat den service och tjänster vi är ålagda och det här har vi prioriterat. Men vi får se hur det blir nästa år, om vi fortsätter eller tar nya grepp. Inget är hugget i sten.

Britt Paju vill tillägga att julborden är uppskattat hos kommunens anställda och helst skulle hon se en gemensam julfest för alla 1100 samtidigt.

– Men det är omöjligt med tanke på den verksamhet som vi bedriver dygnet runt.

Se hela listan över regionen och alla kommuner:

Östersund

I Östersund köps det inga julklappar till varken anställda eller politiker. Däremot bjuds anställda på julbord för max 150 kronor per person, uppger HR-chefen Mary Lam Eriksson. Hon kan inte uppge ett totalbelopp eftersom inte alla anställda vill delta, skriver hon vidare.

Åre

Kommunen har köpt en julklapp till de anställda. Kostnaden är 225 kronor per person till en totalkostnad om 225 000. Politikerna bjuds också på ”lite juligare fika”, en julstut och lussebulle eller tårta vid sammanträden. Förutom områdesstyrelsen i Kall som läggs ner, där bjuds ett 15-tal personer på julbord för 300 kronor per person, skriver personalchefen Åsa Rydell.

Krokom

HR-chefen Anne Vågström uppger att kommunen köper julklappar för 240 kronor exklusive moms till de anställda, den totala kostnaden landar på 384 000 kronor. Det bjuds även på julgröt, en enklare lunch, eller motsvarande.

Strömsund

I Strömsund är det 100 kronor per anställd avsatt till en julklapp eller gemensam aktivitet, skriver HR-chefen Ingela Sonidsson.

Ragunda

Varje förvaltning har en summa på 500 kronor per anställd som kan användas till olika aktiviteter under året. Det är upp till varje förvaltning att bestämma om det används till julaktiviteter eller andra händelser under året, uppger informatören Carina Landin.

Bräcke

Det finns en julklappspeng på 160 kronor exklusive moms till alla månadsanställda, ungefär 700 personer totalt. Varje chef bestämmer vad man själv vill göra med julklappspengen. En del verksamheter väljer att äta en gemensam jullunch men vi bjuder ingenting utöver julklappspengen, skriver Anneli Störvold, personalspecialist på Bräcke kommun.

Berg

I Bergs kommun köps det inga julklappar däremot har varje verksamhet tillåtelse att ordna med julfika eller motsvarande, skriver stabschefen Jesper Tjulin.

Härjedalen

Härjedalens kommun köper inga julklappar. Däremot bjuder man sina runt 1100 anställda på julbord för 450 kronor per person, vilket är skatteverkets rekommenderade maxbelopp. Det blir en kostnad på ungefär 500 000 kronor, uppger HR-chefen Britt Paju.

Region Jämtland Härjedalen

Regionen köper inga julklappar till anställda eller politiker. Men personalbefrämjande aktiviteter för 250 kronor per medarbetare och år medges. Summan kan användas till exempelvis blommor, lunch, middag, tårta, frukt, fikabröd eller liknande någon eller några gånger under året vid exempelvis uppmärksammande av medarbetare som slutar sin anställning, jämna födelsedagar, eller högtidsdagar såsom julfirande. Om pengarna nyttjas för varje anställd blir det totalt 1 025 000 fördelat på ungefär 4100 medarbetar, uppger, Krister Eriksson, personaldirektör.