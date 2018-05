Holden matchhjälte när IFK segrade på tungsprungen gräsplan: "Ett riktigt klassmål"

IFK Östersund besökte på lördagen Domsjö IF som presenterade en gräsplan som var under all kritik. Något som blev ett problem för båda lagen.

– Det var tufft att komma iväg på en jättedålig gräsplan, det är svårt att spela på när det är så dålig plan, så man får bara göra det bästa av situationen, säger Kenth Persson.

– Ja, det var lite gropigt, det var gräs som ja älskar att spela på. Vi har det hemma i amerika nästan varje match, jag var glad över det, säger Rachel Holden.

IFK Östersund tog tidigt ledningen genom en nick på en hörna.

– Första målet är en hörna som Emelie Eriksson slår som Rachel gör en jättefin nick på, ett riktigt klassmål, säger Persson.

Kort därefter utökade de sin ledning till 2–0.

– Andra målet är en frispark som Carolina Falkenberg är på väg och slå in men den tar i ribban och Rachel gör mål på returen, vi gör två riktigt fina mål. Det var jätteroligt, säger Persson.

– Det kändes bra, speciellt sedan vi vann senaste. Vi ville fortsätta vinna och det kändes bra att göra två mål för att hjälpa laget, säger Holden.

Enligt Persson hade IFK flera lägen att utöka sin ledning.

– My kommer runt målvakten på ett friläge, vi hade kunnat fått 3–0 men tyvärr var det avvinkat för offside. Vi borde punktera matchen, säger Persson.

Reduceringen kommer efter en halvtimme.

– De kommer upp med ett långskott som går stolpe in. Det är ett välplacerat skott som Kelsey är på, säger Persson.

I andra halvlek sänktes nivån på hela spelet och IFK kom ur takten lite.

– I andra blir det en match där det är bara är en kamp, vi kommer av oss vid 2–1-målet. Bollen går fram och tillbaka och det blir inget riktigt spel. De får någon hörna där i andra halvlek. Det är jobbigt att leda med bara ett mål, jag hade blivit jättebesviken om de fått in en boll. Men vi lyckas hålla undan.

Det märktes att IFK är bortskämda med det fina konstgräset på Jämtkraft Arena, det blev tungsprunget för laget i andra halvlek.

– Vi får titta på hur matchbilden blir, en sådan här match borde vi punktera dem och göra ett mål till. Men det blir stressigt, speciellt när man inte kan vårda bollen och få till bra passningsspel. Nu kommer vi till en plan där det inte går att rulla boll. Det blir mycket inställning. Men jag är nöjd med att vi fått tre segrar med uddamålet. Det är starkt och vi har nio poäng, nu har vi nått ett mål att ta mer poäng på våren än vi gjorde ifjol, det känns jättebra, säger Persson.

Rachel Holden tyckte att segern var en riktig kämparinsats.

– Det var en kämparmatch, vi var duktig i att tävlade om många 50/50-bollar, vi gav inte upp och gav allt vi hade.

Var du orolig att ni skulle tappa er ledning?

– Nej, vi tänker inte att vi ska vinna, men vi hade mycket självförtroende i försvaret, vi ville verkligen vinna och vi trodde på att vi skulle avsluta matchen starkt, säger Holden.

Domsjö IF – IFK Östersund 1–2 (1–2)

Målen: 0–1 (2) Rachel Holden, 0–2 (18) Rachel Holden, 1–2 (30) Kelli Francine Zickert.

Publik: 73