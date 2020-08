Holländska Elsje blev frälst av Ragunda: Nu vill hon att fler ska få uppleva landet lagom

Elsje flyttade från Holland till en gård på Näsmoarna utanför Ragunda för snart ett år sedan.

På gården fanns förutom boningshus och uthus en stuga, dock utan dusch och toalett. Med ens startade en stor renovering för att kunna hyra ut stugan och locka fler till att uppleva Ragunda.

– Jag har byggt och dekorerat ett stuga som jag vill hyra själv. Inte för lyxigt och femstjärnigt men inte för ”basic” heller, säger Elsje som därför tagit fasta på ett svenskt ord i sitt nya uthyrningskoncept. Här saluför hon ”Lodge lagom”.

Efter ett besök i Jokkmokk blev kärleken till Sverige starkare för Elsje. Under ett telefonsamtal med en vän blev också drömmen om Sverige mer verklig. Hon hittade då huset på Näsmoarna på nätet av misstag. Några veckor senare hade hon köpt det röda huset i mellersta Sverige, mitt i skogen.

– Jag har velat bo i Skandinavien sedan jag var liten, säger rödhåriga Elsje som till och med kallas Pippi Långstrump 2.0 av sina vänner.

– Jag har alltid haft en känsla av att jag inte bodde på rätt plats, men nu lever jag mitt "drömliv" i Jämtlands natur.

Hon var inte lycklig i det stressiga livet i Nederländerna, där hon bodde i ett radhus och pendlade till jobbet. På Näsmoarna utanför Ragunda är hennes altan större än den trädgård hon hade i Holland.

– Jag satt alltid i bilen i trafikköer, säger Elsje som delar frustration över trängsel med en mängd landsmän.

– Det är så många som klagar på livet med mycket stress, men inte gör något åt det. Jag valde att göra något åt det.

När hon besökte Jokkmokk och Sverige på resan häromåret lade upp bilder från på sociala medier. Hon märkte bilderna med hashtaggen #iwishilivedhere, jag önskar att jag bodde här. Ett år senare bodde hon i Sverige och arbetar för att fler ska få uppleva det hon älskar: Bergen, skogen, årstiderna, lugnet och rymden.

– Jag saknar inte Holland. Jag kan möjligen sakna människor, vänner, ögonblick och att ta en drink med kompisar på fredagen. Men jag saknar inte Holland.

I stället försöker Elsje anamma det jämtländska. Hon turistar i närområdet, anpassar sig till ett annat tempo och fotograferar hur årstiderna påverkar landskapet. Genom sitt instagramkonto når hon landsmän som uppskattar att hon delar med sig av sitt liv bland stortallar, midnattssol och snö. Livet vid ”Lodge lagom” fascinerar många.

Även om ordet ”lagom” delvis fått en negativ klang i Sverige är det perfekt för att förklara för utländska gäster vad de har att förvänta sig.

– Jag trodde namnet skulle vara taget för att jag tycker det är så roligt, men nej. Jag älskar ”lagom”. Att det inte är för mycket, inte för lite. Precis rätt mängd.

De senaste månaderna har Elsje byggt ut stugan med både kök, badrum, sovrum och sovloft. Hon älskar att inreda och piffa till det lilla extra.

– Det är detaljerna som är det viktiga, menar hon.

Nu har Elsje hunnit ha öppet i snart en månad och kunderna har strömmat in. Ingen större annonsering än att hon lagt in uthyrningen på Google maps och driver ett instagramkonto har ändå lockat nattgäster till Östjämtland. Målet är att fylla stugan under alla årstider.

– Jag vill samarbeta med andra företagare för att erbjuda mina gäster roliga aktiviteter i området för att kunna visa och uppleva det bästa av Jämtland tillsammans med mina gäster. Själv ska jag erbjuda vandring, snöskovandring och jag vill ge skidlektioner, säger Elsje som redan haft nöjda kunder.

– Folk som hälsat på säger att de känner sig pånyttfödda här, berättar Elsje som känner liknande känslor för det jämtländska livet.

– Jag känner mig lycklig här och tror inte det är slumpen att jag hamnade här, säger Elsje.