Hollywood-stjärnan rycker ut till Myhrbodarnas försvar efter polisanmälan: ”Valsjöbyn är min andra hemby”

Det var under inspelningarna av filmen Varg som Peter Stormare för första gången kom i kontakt med fäbodvallen.

– Det är drygt tio år sedan nu. Då bodde jag hos Anita i tre månader och var upp till Myhrbodarna mycket. Det är ett häftigt ställe. Valsjöbyn är min andra hemby, säger han.

Sedan dess har han besökt Myhrbodarna flera gånger. Och även om det var flera år sedan ett besök nu så säger han sig ha kontinuerlig kontakt med Anita Myhr via mejl. För ett litet tag sedan gjorde hon honom uppmärksam på den situation Myhrbodarna hamnat i där Anita Myhr och Krokoms kommun ser olika på hur kommunens livsmedelskontroll har skötts och bör skötas. En infekterad historia som har lett till att kommunen polisanmält Anita Myhr samt belagt hennes verksamhet med förbud. Detta efter att hon vägrat att registrera sin verksamhet och istället efterlyst en diskussion. Anita Myhr har överklagat förbudsbeslutet.

– Hon hörde av sig och undrade om jag kunde göra något, säger Peter Stormare.

Nu väljer han att uttala sig i frågan:

– Jag kommer från en glesbygd själv och har alltid slagits för glesbygden. Det är trist det som händer Anita. Det är ett kulturarv som är viktigt att bevara. Varje gång man går in dit kommer man i kontakt med det gångna. Det finns en historia som sitter i trä och i murstock. Folk som har slitit och levt där. Folk som har gått före oss, säger han och fortsätter.

– Jag tycker det är hemskt att man slår sönder kulturarvet.

Men bör inte Myhrbodarna följa samma regler som alla andra verksamheter där livsmedel hanteras?

– Jo absolut. Men det har blivit ett paragrafrytteri som gör att vanligt folk börjar tvivla på sina politiker. De måste värna om sin hembygd. Om Anita har får problem så ska det inte komma från kommunen.

Vad hoppas du att dit uttalande ska leda till?

– Jag önskar att Krokoms kommun hade gått ut och sagt att detta är bestämmelser som är helt idiotiska. Vi kan inte följa dem slaviskt utan det måste finnas undantag. Någonting är fel i Sverige eftersom landsbygden helt slås sönder.

Kan man verkligen lasta kommunpolitikerna för den utvecklingen?

– Ja visst kan man det. Revolutionen måste starta någonstans. Det startar med nån galning i nån by som säger att jag ska öppna en blomsteraffär. Och då måste arbetet starta där. Politikerna måste hjälpa den människan. Det går inte att bara skylla på att tiden utarmat landsbygden. Hade jag suttit som kommunalråd i Krokom så hade jag besökt Myhrbodarna och satt mig ner för att prata med Anita. Frågat vad är problemet? Hur kan vi lösa det här? Du driver något som är unikt. Men det vill man ju inte. Utan man ska hålla sig till reglerna och polisanmäla, det är helt galet.

Något annat du vill tillägga?

– Nej, det tror jag inte. Jag vill inte verka för negativ.

Så här beskriver Peter Stormare Myhrbodarna:

I en första kontakt med ÖP mejlade Peter Stormare följande citat om hur han ser på fäbodvallen:

"Det finns inga ord som kan täcka den unika tillvaron i Valsjöbyn eller vid Myhrbodarna som vi välsignats med... Är detta en resa till det gångna eller en framtid är ovisst... Upplevelsen går rakt in i hjärta och ryggmärg. Anitas kunskap och lärdom är unik. Vi känner oss välsignade att få vara henne nära under några veckor... Det känns som om livet fått en ny dimension. Hoppas att andra kommer hit och låter sig ledas in i allt det underbara som hon, djuren och naturen kan lära oss... Vi sällsamma varelser som vi kallar människor. Tack för välsignelsen."