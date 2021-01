Hon ärvde anrika ”En liten röd” mitt under coronakrisen – nu kämpar hon för restaurangens överlevnad

På bardisken brinner ett ljus vid sidan av ett inramat svartvitt foto på Marie Malmqvist. I en av de klarröda sofforna sitter dottern Marielle Malmqvist och berättar öppenhjärtigt om den mödosamma situation hon befinner sig i.

– Sorgen håller på hinna ifatt mig. Det gör att en del dagar är tyngre än andra, säger Marielle.

Under en Stockholmsresa i augusti i fjol fick hon beskedet att hennes 55-åriga mamma Marie vårdades på Östersunds sjukhus. Allt gick oerhört fort. Innan Marielle ens hann hem dog mamman.

Sedan början av 2000-talet ägde Marie Malmqvist restaurangen En liten röd. Restaurangen grundades 1969 och den är därmed Östersunds äldsta kvarterskrog.

Stolt berättar Marielle om hur hennes mamma som restaurangägare renoverade lokalen och byggde upp verksamheten. Kvar på menyn finns fortfarande 1970-talets fonduerätter.

– Även för mig betyder det här stället jättemycket. Jag har hållit till här sedan jag var tio år, säger Marielle.

Vid sidan av gymnasiestudierna arbetade Marielle i restaurangen. Mammans strävsamma kamp mot artrosen gjorde att Marielle fortsatte hjälpa till även senare.

– Det är tragiskt. Jag vill inte både förlora mamma och hennes livsverk.

Efter mammans bortgång äger dödsboet restaurangen och planen är att Marielle ska ta över verksamheten.

Eftersom Marie drev företaget som en enskild firma beviljades hon inga stöd i spåren av coronautbrottet under förra våren. Likaså beviljas dödsboet varken omställningsstöd eller något annat statligt bidrag.

– Jag har inte själv valt att starta en restaurang mitt under pandemin. Det enda jag vill är att försöka driva den vidare.

Mitt under rådande coronakris och utan någon erfarenhet av att driva ett företag kastades Marielle in i livet som egenföretagare. Frågorna hopar sig och hon har lagt ned kolossalt med tid på all byråkrati.

– Många gånger har jag kommit på sig själv med att tänka att nu ringer jag och rådfrågar mamma, säger Marielle.

Avslag på avslag orsakar stress, frustration och en känsla av maktlöshet. Hittills är de enda resultaten att hyresvärden gett en hyresfri månad i fjol och en halverad hyra i januari och att Skatteverket beviljat anstånd med betalningar till mars.

– Egentligen skjuter jag bara fram problemen. Enda räddningen är om jag får gehör och beviljas omställningsstöd.

Hösten var tung och sorgefylld. Marielle och hennes syster tömde mammans hem för att sälja lägenheten. Vid sidan av arbetet som lönekonsult driver Marielle restaurangen på Brogränd.

Eftersom dödsboet inte har tillgång till några företagskrediter är restaurangintäkterna de enda pengarna företaget har tillgång till. I november var försäljningen så låg att företaget tvingades betala ut lönerna till de tre anställda i flera etapper.

– Även december var en förskräcklig månad. Situationen är verkligen jättetuff.

Efter de skärpta restriktionerna följde avbokningar. Alkoholförbudet från klockan 20 gör att försäljningstimmarna är få.

– Jag skulle hellre ha sett att regeringen gjorde en total nedstängning och bidrog med en ersättning.

Sorgen har gjort att Marielle periodvis varit så slut att hon varit nära att ge upp.

– Jag har känt att jag inte orkar tjafsa mer med all byråkrati. Jag har alldeles tillräckligt med mitt eget liv.

En av de anställda har arbetat i restaurangen sedan 1986 och Marielle beskriver honom som en klippa. Likaså uppskattar hon all värdefull hjälp från revisorn. Stödet från den anställde och revisorn i kombination med hennes starka band till restaurangen gör att hon fortsätter att kämpa. Ambitionen är att åter fylla restaurangen.

– Jag tar en dag i taget och hoppas på en ljusning.