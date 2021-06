Hon lyfter vithetsnormen inom bibliotekskåren: ”Det här är mitt drömyrke”

Hennes första minne av biblioteket är minnet av en plats att vara sig själv på. Det var där Milia Rahman Olsson och hennes syskon lärde sig språket – dit hennes föräldrar gick för att läsa nyheterna från hemlandet.

– Jag älskar bibliotek. Det har alltid varit min trygga plats.

Mersmaken växte under åren. Milia Rahman Olsson började först jobba på Mittuniversitetets bibliotek i Östersund, innan hon fortsatte med att utbilda sig till bibliotekarie vid Linnéuniversitetet.

–Det visade mig hur brett yrket kan vara. Det handlar om service men lika mycket om pedagogik. Man får möta människor och slussa dem rätt – det handlar mycket om att se människor och deras behov.

Under studierna väcktes en fundering. En reflektion över hur hon under all den tid som tillbringats i biblioteksmiljöer i princip aldrig mött andra icke-vita bibliotekarier.

Där föddes idén till hennes examensarbete om vilka erfarenheter icke-vita bibliotekarier har och hur det påverkar deras arbetsmiljö.

– I början tänkte jag lite naivt att det inte skulle vara några problem att hitta folk men jag insåg snabbt att det finns ingen i min närhet jag kan intervjua, inte ens i länet.

Hon kastade ut en förfrågan på olika biblioteksforum i sociala medier. Då tog det fart i kommentarsfältet. De flesta var nyfikna och uppmuntrande, medan vissa kände sig provocerade och främmande inför en vithetsnorm inom kåren.

– Att mitt arbete, en studentuppsats, får så här mycket uppmärksamhet säger ganska mycket om hur läget ser ut idag, inom forskningen och allmänt. Folk har inte tänkt på det här, och det i sig tyder på en homogenitet.

Med sitt arbete vill Milia Rahman Olsson lyfta icke-vita bibliotekariers egna berättelser. Många berättar om en vardag med ständiga påminnelser om att man avviker från normen.

– De kan manifestera sig på olika sätt, bland annat genom att ofta bli tillfrågad om vart man kommer ifrån. Att folk vill veta något om ens bakgrund signalerar att de har en förväntan på hur jag ska vara.

Idag jobbar hon i huvudsak med att föreläsa för universitetet och biblioteksarbetare.

– Utåt jobbar biblioteksverksamheten mycket med integrationsarbete och med de svagare grupperna i samhället, men man är inte lika bra på att vända blicken inåt. Jag tror starkt på mer mångfald och på att när olika röster och perspektiv möts medför det något bättre.

Representation och mångfald är också ledorden för den nya podcasten Talet som Milia Rahman Olsson medverkar i under sommaren. ABF och föreningen Streetgäris har skapat programmet med syftet att lyfta personer som sällan får ta plats i offentligheten.

– Oftast är det ju kändisars livsberättelser som hörs i media och det kan bli ganska mättat. Jag känner personligen att jag har haft en hunger och nyfikenhet på hur resten av Sverige ser ut. Jag har verkligen fantastiska medtalare, säger hon.

Hennes tal släpps den 2 juli och blir en personlig förlängning av hennes forskning – med hennes egna erfarenheter som icke-vit bibliotekarie i fokus.

– Biblioteken kan ibland kännas som en föråldrad organisation men jag tror att en del av problemet är att kåren inte är representativ för hur Sverige ser ut idag. Men det finns oändlig potential i den här institutionen, och det här är mitt drömyrke. Jag kan inte tänka mig att göra någonting annat.