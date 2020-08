Hopcutts första ord om flytten till Sundsvall: Därför sprack övergången med ÖFK

Gif Sundsvall har fått ett tillskott i truppen inför den andra halvan av Superettan. Under tisdagen sipprade det ut uppgifter om att engelsmannen Jamie Hopcutt skrivit på ett längre kontrakt med GIF, vilket också presenterades av klubben under onsdagsförmiddagen.

Därefter gjorde Hopcutt sin första träning med sitt nya lag under onsdagen.

– Jag är spänd. Glad över att vara tillbaka och spela fotboll igen i ett lag i toppen av tabellen. Förhoppningsvis kan jag komma in och hjälpa laget att komma tillbaka till högsta ligan, säger Hopcutt efter träningen.

28-åringen kommer senast från Östersunds FK. Där var han mellan 2012 och 2019, innan kontraktet gick ut efter förra säsongen och den offensive mittfältaren lämnade laget.

Den första kontakten mellan Gif och hans agent säger han skedde för ungefär en månad sedan, varefter stegen accelererat de senaste två veckorna.

– Jag tror att de har varit intresserade en längre tid. Jag ville bara inte förhasta mig. Jag träffade lite folk, snackade med Urban (Hagblom, sportchef) och fick en bra känsla. Så jag tänkte "jag kör och ser hur det går".

Har du haft andra alternativ?

– Det fanns några andra som var intresserade i allsvenskan, men inte så konkret. Det var mer "vi är intresserade, men vi måste vänta på grund av coronaläget". Och sedan var det en tre-fyra klubbar i superettan som ville ha mig. Men Gif gjorde mycket för att få hit mig och fick mig att känna mig väldigt önskad. Det är det enda du kan önska dig som spelare.

Har det varit svårt att hitta en ny klubb på grund av coronaläget?

– Ja, det har det varit. I vanliga fall tror jag inte att jag hade gått så här länge utan en klubb. Jag hade en tre-fyra erbjudanden i december-januari som jag väntade med. Det kostade mig troligtvis. Jag räknade inte med att coronaviruset skulle komma och när det bröt ut så stannade allt, spelare och lag och inga pengar. Det är en märklig situation. Men nu kan jag komma i gång och spela fotboll som jag gillar att göra.

Under tiden som kontraktslös har han bland annat tränat med division 2-klubben IFK Östersund under en period, men i övrigt en hel del på egen hand.

I början av augusti öppnade han även dörren till att återvända till ÖFK, där nye tränaren Amir Azrafshan var intresserad att få in honom i laget igen.

Men det blev till slut inte av.

– Jag träffade den nye tränaren. Han är en riktigt bra kille och jag har stor respekt för honom. Men vi kunde inte komma till en överenskommelse. De har en stor trupp, 25 spelare, och det är inte så många matcher kvar. Och vi kom inte riktigt överens om kontraktet heller. Så detta blir en ny, fräsch, utmaning. Mentalt, att träffa nytt folk och en ny miljö. Det passar mig bra i detta läge.

Ville du återvända till ÖFK?

– Jag var där under en lång tid, så det kommer nog alltid att vara ett alternativ för mig. Men i detta läge av min karriär ville jag ha en ny utmaning och jag tror att detta är rätt beslut av mig.

Att det i stället blir spel för Norrlandsrivalen Gif Sundsvall är inget som han har lagt någon vikt vid i sitt klubbval.

– Inte direkt. Jag ser det inte som en hatfull rivalitet, såsom i England. Jag var i Östersund i många år och jag har fortfarande mycket kärlek för den klubben. Det kommer inte att förändras. Men nu hoppas jag hjälpa den här klubben och jag är säker på att supportrarna kommer att vara på min sida om jag gör många viktiga mål.

Du har inte fått höra något från dina tidigare lagkamrater eller så?

– Inte direkt. Självklart pratade jag med mina tidigare lagkamrater, men de är bara glada över att jag är tillbaka på planen. Jag kunde inte tacka nej till detta bara för att det är en klubb två timmar från Östersund. I fotboll måste du tänka på dig själv och det här är bra för mig och min karriär. Jag tror att folk förstår det.

Kontraktet är skrivet på 2,5 år, men för Gif innebär värvningen ingen belastning för ekonomin under år 2020. Via sin hemsida meddelar Gif att övergången har möjliggjorts av att "15 Gif-vänner", såväl privatpersoner som företag, gått in med pengar.

Från Hopcutts sida är målsättningen tydlig: Allsvenskan.

– Det är ett lag som jag har spelat mot många gånger i allsvenskan. Det är en bra, välskött, klubb och ett lag som kämpar om uppflyttning. Det är något som jag vill uppnå och jag hoppas att jag kan bidra till laget för att nå det. Det tycker jag måste vara vårt huvudmål och jag skulle inte vara här om de inte ville det.

Vad är ditt intryck av laget?

– Det verkar vara en riktigt trevlig grupp. Jag kommer ihåg att Sundsvall alltid var ett svårt lag att möta. De gillar att hålla i bollen och det är den typen av fotboll som jag spelade i Östersund, så jag tror att det kommer passa mig. Jag har tittat på några matcher medan jag var i Östersund och de skapar många chanser varje match. Förhoppningsvis kan jag komma in och bidra med många mål och assist.