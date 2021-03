Hotellägare om beskedet kring Storsjöcupen: ”En katastrof”

Storsjöcupen 2021 ställs in

Hotell och campingar har prövats hårt under pandemin. Att Storsjöcupen ställs in och antalet norska gäster lär bli få under sommaren 2021 understryker allvaret, enligt hotellägaren Maria-Kristina Bystedt.

– Det är en katastrof att den inte kan genomföras, men det är de tiderna och fullt förståeligt, säger hon.