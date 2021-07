Hultsfredsgrundaren om vännen Lars Sillréns bortgång: ”Han har betytt väldigt, väldigt mycket”

De senaste ett och ett halvt åren har vännerna Per Alexanderson och Lars Sillrén inte kunnat träffas, men de har ändå pratats vid på telefon var och varannan dag. De pratade om stort och smått. Om livet och om arbetet.

Senaste samtalet hade de i förra veckan, säger en märkbart rörd Per Alexanderson.

– Det känns väldigt konstigt att inte bara kunna ta upp telefonen, ringa honom, och prata bort en halvtimma om livet och om våra tillkortakommanden.

1986 arrangerades den första Hultsfredsfestivalen med Per Alexanderson, Putte Svensson Sahlin, Gunnar Lagerman och Håkan Waxegård vid rodret. Några få år innan hade Storsjöyran gjort en nystart i sin nuvarande form. Under uppbyggnaden av Hultsfredsfestivalen var Lars Sillrén som en slags mentor för Per Alexanderson. Senare skulle mentorskapet komma att utvecklas till en stark vänskap.

Det blev otroligt täta kontakter mellan Storsjöyran och Hultsfred

Enligt Per Alexanderson, som numera är underhållningschef på Liseberg, hade Hultsfredsfestivalen och Storsjöyran mycket gemensamt. Han fick många goda tips och råd av inte minst Lars Sillrén under tiden han arbetade med sin egen festival.

– Det blev otroligt täta kontakter mellan Storsjöyran och Hultsfred med massor av olika frågor, säger Per Alexanderson.

– Vi var liksom de två stora independentfestivalerna i landet. Vi hade ju otroligt mycket gemensamt på olika sätt. Det viktigaste var väl att vi hela tiden drev en kamp mot det övriga samhället och inte minst det politiska systemet och ordningsmakten. Vi fick ju ta alla fajter eftersom vi var först ut.

Han har betytt väldigt, väldigt mycket. Han var inte bara en av mina absolut bästa vänner, han var också en mentor

Kan du beskriva vad Lars Sillrén har betytt för dig genom åren?

– Han har betytt väldigt, väldigt mycket. Han var inte bara en av mina absolut bästa vänner, han var också en mentor.

– Vi båda var sprungna ur det här med att livet var en kamp vilket gjorde att vi kunde förenas i det på olika sätt i arbetslivet. Sen blev han en otroligt god vän, vi har haft otroligt mycket roligt ihop. Han var ett socialt geni.

Så fort man tyckte att man hade rätt i någonting så kanske man ringde Lasse för att försäkra sig om att man hade rätt

Per Alexanderson beskriver Lars Sillrén som väldigt intelligent och intellektuell, en sådan person som hittade svar på alla typer av frågor oavsett om det handlade om livet eller om arbetet.

– Han var otroligt skarp. Han hade en analytisk förmåga som var fascinerande.

– Så fort man tyckte att man hade rätt i någonting så kanske man ringde Lasse för att försäkra sig om att man hade rätt. Sen kunde han vända det med ett nytt perspektiv och så fick man en ny fråga, men som tur var så hade också Lasse svar på den.

Under intervjuns gång är det oerhört tydligt att Per Alexanderson högaktade och respekterade Lars Sillrén både som vän, människa och mentor i arbetslivet. Superlativen haglar samtidigt som rösten då och då bryts av annalkande gråt.

– Han var också en stilist av rang. Han borde ju ha blivit författare har jag sagt till honom. Och oerhört intellektuell i ordets rätta bemärkelse. Han var otroligt beläst.

Efter sommaren var det tänkt att Per Alexanderson tillsammans med några vänner skulle överraska Lars Sillrén i Jämtland.

– Det visste han inte om, men vi skulle överraska honom i början på september då vi skulle åka upp och hälsa på honom.