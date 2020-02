Hyr ut underställ och dunjackor i Åre – ägare: ”I dag vill människor inte äga alla saker”

I liften i Rödkullen lade Emelie och Magnus Sellberg märke till att många skidåkare hade olämpliga kläder. I Årepisten skymtade både jeans och byggarbetskläder. Samtidigt förvånades paret Sellberg över att många av skidåkarna bar splitternya plagg.

– Det känns onödigt att behöva köpa nya kläder för att använda dem en långhelg eller en vecka per år, säger Emelie Sellberg.

Under skidsemestern går det att hyra bil, boende, skidutrustning, skidlärare och barnvakt.

– När det går att hyra allt annat, varför går det då inte att hyra kläder?

En affärsidé var född.

I februari 2014 startade paret Sellberg företaget Rent-a-plagg. Sex år senare har företagsnamnet ändrat till Outdoor buddies, eftersom utlänningar inte förstår det svenska ordet plagg.

Från att omsättningen ökade lite grann under de första verksamhetsåren har uthyrningen tilltagit rejält under det senaste året. I det senaste bokslutet låg omsättningen på strax under 1,5 miljoner kronor och beräkningen är att det kommande bokslutet uppvisar betydligt högre siffror än så.

– Vi ser en Greta-effekt. I dag vill människor inte äga alla saker.

Kundernas inställning har ändrat. Frågan om varför man ska hyra kläder i stället för att själv äga dem ställs inte längre. Inte heller hörs kommentarer längre om att det är äckligt att bära plagg som någon annan använt.

– Många kunder hyr allt: underställ, mellanlager, byxor, jacka och goggles. Det enda du behöver är egna underkläder.

Från att företaget till en början endast hyrde ut kläder vintertid har verksamheten utvidgats med uthyrning även sommartid. Trots att vinteruthyrningen fortfarande utgör den största delen av omsättning ökar sommaruthyrningen allra mest. Dels semestrar allt fler i Sverige, dels har vandringsboomen blivit stor, så att även de som inte varit scouter eller växt upp med vandring vill ta sig upp på fjället.

– Vi hjälper fler att komma ut på fjället med bättre grejor.

Snart ska en grupp på närmare 200 personer hyra sovsäckar, tält och friluftskök. I januari hyrde 64 fransmän jackor, byxor och kängor.

– Vi har byggt upp ett så pass stort klädlager att vi klarar av att hantera 60–70 personer, så att alla får rätt storlek. Kläderna är olika färger och ser inte exakt likadana ut för att grupper inte ska gå omkring och se ut som smurfar.

Både kläder och utrustning är av hög kvalitet. Ett par skidbyxor har hyrts ut totalt sjuttio dagar och använts av 45 olika personer.

– Vi tar noggrant hand om plagg och utrustning. Det funkar inte att hyra ut billiga saker.

Plaggen tvättas efter varje uthyrning. Knepet för att minimera belastningen på miljön är att använda ett skonsamt tvättmedel och köra fulla maskiner.

– En jackas största miljöbelastning sker vid tillverkningen, så även om jackan tvättas många gånger är inverkan på miljön mindre än om 35 personer köper varsin ny jacka.