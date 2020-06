Hyresfritt för ÖFK och Jämtland Basket hela säsongen: "Viktigt att vi kan stötta i ett tufft läge"

– Det är viktigt att vi kan stötta våra idrottsföreningar i ett tufft läge, säger Niklas Daoson (S) oppositionsråd.

– Vi vet att det är en påfrestning för både fotbollen och basketen ekonomiskt. Därför tar vi nu det här beslutet om hyresfrihet, kommenterar kommunalrådet Bosse Svensson (C).

För ett par år sedan beslutades att Östersunds båda elitlag ÖFK och Jämtland Basket, skulle betala tio kronor per åskådare i planhyra till kommunen i samband med sina elitmatcher. Det här skulle under normala omständigheter ge kommunen en miljon i intäkter under 2020 och ytterligare cirka 180 000 kronor under 2021, då basketen har många grundspelsmatcher även efter nyår.

– Det är givetvis svårt att uppskatta hur stora publikintäkter klubbarna kan få, om de ens får några alls. Men vi tar nu ett beslut som spänner över klubbarnas hela säsong och säger att även i fall arenorna öppnas upp för publik, får föreningarna fortsätta spela gratis en hel säsong, fortsätter Bosse Svensson.

Noterbart är ändå att det här gäller elitmatchandet. Inte tidigare gjorda överenskommelser som för ÖFK omfattar delar av ombyggnationerna vid Jämtkraft Arena 2017 och 2018. Dessa kostnader ska även fortsättningsvis tas ut.

Frågan togs upp av kommunstyrelsen i Östersund på tisdagen. Samtliga åtta partier i kommunen var eniga om att låta klubbarna slippa betala matchhyrorna under 2020 och i basketens fall även under delar av 2021.

– För oss är det här fantastiska nyheter. Beskedet är jättevälkommet. Inte minst utifrån det tunga ekonomiska bagage vi har med oss från tidigare. Nu tror vi oss kunna säkra fortsatt verksamhet under 2020 oavsett vad som händer, men varje tillskott är välbehövligt. Därför är det bara att rikta ett stort tack till kommunen, säger ÖFK:s tillförordnade vd Stig Eklund i en kommentar.