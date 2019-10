Hyresskulden växer för hårt pressat ÖFK – får nytt anstånd men nästa år väntar avbetalningsplan

– Det stämmer, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Pelle Lundgren, (C), som på onsdagen själv fattade ett beslut om anstånd på delegation.

– Det handlar i första hand om en anståndsförlängning fram till den 4 november då nämnden håller sitt nästa sammanträde. Planen är att även då förlänga anståndet fram till 29 januari nästa år, berättar nämndens ordförande.

Hyresskulden till kommunen är bara en i mängden av ekonomiska utmaningar för Östersunds FK, vars ekonomi åkt kraftig rutschkana utför under 2019.

På klubbens hemsida går det varje dag läsa om hur mycket pengar som tickar in kontra de mål och behov som föreningen står inför. I morse var intäktssidan uppe i 8 198 000 kronor. Då fattas 12 miljoner för att nå de 20 miljoner som krävs för ekonomisk överlevnad. Klubben är därmed fortsatt hårt pressad.

Skulden till kommunen är 1,5 miljoner kronor och beräknas öka med ytterligare 300 000 kronor fram till årsskiftet.

– Det här är inte så anmärkningsvärt. Föreningar som får ekonomiska problem ges ibland anstånd med sina hyresinbetalningar. Vi kommunicerar hela tiden med ÖFK om hur vi ser på nuläget.

Delegationsbeslutet har nu skickats till ÖFK med nye vd:n Lennart Ivarsson som mottagare.

Inför kultur- och fritidsnämndens möte i nästa vecka finns även en tjänstemannaskrivelse författad av förvaltningschef Johan Palm.

Där föreslås att de fakturor om 1,5 miljoner kronor som hittills inte betalats under 2019, blir föremål för en avbetalningsplan mellan kommunen och ÖFK, att sjösättas en bit in på nästa år.

Johan Palm skriver vidare att ordföranden Pelle Lundgren föreslås ges delegationsrätt för anstånd även på de framtida fakturor som når fotbollsklubben under återstoden av 2019. Där handlar det om cirka 300 000 kronor.

Även där är anståndsdatumet satt till den 29 januari nästa år.

Tidigt i höstas drev ÖFK en kampanj för att få sina nuvarande hyresnivåer nedsatta. Frågan aktualiserades på grund av det ekonomiska krisläget.

Klubbens styrelse ansåg att hyresnivåerna var för höga med först tio kronor per åskådare, plus ytterligare två fakturor per månad för del i läktarutbyggnader utförda 2016 och 2017. Dock finns undertecknade avtal som efter dessa investeringar godkändes av både arenaägaren Östersunds kommun och från fotbollsklubbens sida.

Pelle Lundgren kommenterar den biten:

– Någon sådan förhandling har mig veterligen aldrig förts. Det är inte heller enkelt att börja förhandla hyresnivåer. I grunden vill nämligen alla föreningar betala mindre i hyra. Skulle vi sätta ner hyran för en förening har vi genast många fler som knackar på dörren och vill nå liknande uppgörelser, säger han.

– För egen del vill jag dock betona att jag både som politiker och privatperson verkligen hoppas att ÖFK reder ut den här situationen. Det är bra PR för alla att Östersund har ett lag i fotbollsallsvenskan.

– Men vi måste börja i rätt ände och då gäller i första hand det här med anstånd och en avbetalningsplan. Det kan handla om ett upplägg över tolv eller 24 månader för att reglera nuvarande skuld, men det blir en förhandling längre fram, slutar kultur- och fritidsnämndens ordförande.