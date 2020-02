Ikoniska rockbandet The Ark återförenas – och kommer till Storsjöyran: ”För oss känns det här i hjärtat på riktigt”

Med hits som ”It takes a fool to remain sane” och ”Father of a son” skrev The Ark, med Ola Salo i spetsen, in sig i den svenska rockhistorien.

Under tio års tid radade det omåttligt populära bandet upp hits, blev ikoner för den svenska hbtq-rörelsen och en dominerade kraft på svenska festivalscenen.

Nu kommer The Ark tillbaka – åtminstone för en sommar. Och på Storsjöyran blir de bandet som avslutar festivalen, direkt efter det traditionsenliga presidenttalet.

För Storsjöyrans artistbokare Andréa Wiktorsson känns det nästan för bra för att vara sant att The Ark nu inte bara återuppstår, utan även vill komma till Östersund bland det första de gör. Inte minst utifrån att bandets allra första framträdande på festivalen skedde redan innan de var kända för någon bredare allmänhet.

– Första året spelade de på vår allra minsta scen och året efter på vår allra största. Så Yrans publik var med både när allt började och när The Ark kom hit på sin avskedsturné tio år senare. Jag bara ryser när jag tänker på hur stort det här är, säger hon.

Så här skriver gruppen själv om sin återkomst:

”Vi har aldrig ångrat att vi la ner, men vi har saknat varandra, saknat att hänga som ett band och att träffa den publik som gillar vår musik och som hängt med i vått och torrt. Nu när 20-årsjubileet för debutskivan närmar sig kände vi att vi ville fira det med att stå tillsammans på scen igen för en sommar. Vi vill bjuda på en maxad show, den totala Ark-upplevelsen”, skriver bandet i ett pressmeddelande.

