Inbrott och inbrottsförsök i länet under helgen – både i Östersund och Bräcke

Redan sedan tidigare har polisen gått ut med en varning angående att en inbrottsliga kan röra sig i Jämtland.

På fredagens så uppdagades ett fullbordat inbrott i Odensala. Där har tjuvarna tagit sig in och stulit smycken. Det saknas nu en guldring, en klocka och halsband och armband.

Tjuven eller tjuvarna har gjort ytterligare försök att ta sig in på andra villor som ligger i närheten av den första. Där har man brutit upp ett fönster men tillslut inte tagit sig in i själva huset. I ytterligare en vill har tjuvarna brutit sig in i en villas garage.

– Vi vill jättegärna ha in tips. Inbrotten har skett på Falkvägen, Brushanevägen och Nyponvägen. Sedan är det ju liknande modus som i Bräcke, säger Mikael Gruvelgård.

Han syftar då på ytterligare ett villainbrott som anmälts. Det upptäcktes på fredagen i Bräcke på Norrlandsgatan.

– Där hade ett fönster till sovrummet blivit uppbrutet. Det var stökigt och tydligt att någon rotat runt. Det åkte dit en patrull och gjorde en platsundersökning. Vi har pratat med grannar men det är ingen som har sett eller hört något.

– Inbrotten ligger ungefär i samma tidsspann. Vi i Jämtland har ändå klarat oss hyfsat bra jämfört med våra grannlän.

Hur tjuvarna hanterar stöldgodset efter det att de lagt tassarna på det varierar.

– De försöker gömma det om de ska kvar det. Vissa postar det och skickar till sig själv och andra kan gömma på olika ställen i bilarna.