Inbrott på ridskolan i Bräcke – polisen efterlyser tips

Det var klockan halv sju som inbrottet upptäcktes. Genom att bryta sig in så har tjuven eller tjuvarna tagit sig in i lokalerna och sedan gått in i sadelkammaren. Exakt vad som stulits är oklart men bland annat ska nio stycken sadlar försvunnit.

Ännu har man inte inventera all utrustning men detta ska göras och en kompletterad godslista skickas till polisen.

Polisen efterlyser nu tips och iakttagelser som kan sättas i samband med händelsen.

– Det kan ju vara ganska dyra saker. En av personerna som anmält har blivit av med en sadel som är värd 10 000 kronor, säger Mikael Gruvelgård vid polisen.

Någon brottsplatsundersökning har ännu inte gjorts eftersom upptäckten av stölden sammanföll med takraset på Berners.