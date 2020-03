Inbrottsvåg i Östersund – Polisen ber allmänheten om vaksamhet: ”Kontrollera era vinds- och källarutrymmen regelbundet”

– Under den senaste tiden har det skett kanske 50 förrådsinbrott i Östersund, säger Per Thelin vid polisen i Östersund.

Under onsdagen greps en man i samband med att han försökt bryta sig in i en lägenhet i centrala stan. Mannen är i 30-årsåldern och känd av polis sedan tidigare och han misstänks nu även vara inblandad i ett inbrott som skedde under tisdagen i ett studieförbunds lokaler i centrala Östersund. I och med det inbrottet försvann fyra bärbara datorer och en projektor.

Allt eftersom utredningen kring inbrotten fortskred så uppstod misstankar kring en annan individ. Vid husrannsakan hos denne så hittade polisen cyklar, cykelramar och stötdämpare.

Just nu förekommer det inte så många villainbrott i region Nord. Det menar Per Thelin beror på att det i större utsträckning är utländska ligor som genomför dessa. Nu när det är hårdare kontroller vid gränserna så sjunker förekomsten av dessa.

Men förrådsinbrotten fortsätter att komma i en strid ström.

– När det gäller förrådsinbrotten är det nästan alltid lokala förmågor, säger Per Thelin.

Han uppmanar nu allmänheten att vara extra vaksamma och att göra regelbundna kontroller av vinds- och källarutrymmen.

– Ställ frågor om du råkar på någon du inte känner igen i källaren. Ta signalement och notera om om personen kanske har någon tatuering eller en speciell jacka. Om de åker bil så ta gärna registreringsnumret, säger han.

Bland det som inbrottstjuvarna föredrar att stjäla finns saker som datorer, laddare, hörlurar. I förråd kan de rikta in sig på fiskeutrustning, dyrare jackor och fina verktyg som borrmaskiner.

– Vi försöker att göra brottsplatsundersökningar på så många platser som möjligt, men i fallet med vinds- och källarförråd så är det ofta den långa brottstiden som ställer till det för oss.

– Håll ögonen öppna. Gå en sväng då och då och kontrollera vindförråd och källarförråd. Kan vi på polisen få mer tidsangivelser för när ni kollat förrådet senast så är det till stor hjälp.

Vad gör gör inbrottstjuvarna med sakerna efter det att de tagit dem – säljer de dem online?

– Det är ofta någon annan som kommer och hämtar upp grejerna och de som gjort inbrottet får en slant för besväret. Sedan går grejerna vidare till nästa led för försäljning. Om de här individerna som gör inbrotten själva skulle lägga ut grejerna till försäljning så skulle vi på polisen ju genast märka det.

Varför har inbrotten ökat så här pass just den senaste tiden?

– Källarinbrott har ju alltid förekommit, men nu kanske det är så att man behöver få tag i mer pengar till droger. Kanske är det så att priserna har gått upp.

Läs även: Polis tog misstänkt stortjuv i Östersund – nu kan en serie cykelbrott få sin lösning