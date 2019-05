Följ med in i svenska racingstjärnans lyxlya – nybyggt med panoramavy över Indianapolis: ”Nästan för bekvämt”

Det ser mer ut som ett hotell än en lägenhetsbyggnad när man kliver in genom glasdörrarna som vetter ut mot East market street, mitt i stadskärnan i Indianapolis.

Två välskräddade herrar bakom en receptionsdisk, och längre bort i lobbyn tre silverglänsande hissar som på några få sekunder klarar de 24 våningarna upp till Marcus Ericssons lägenhet.

– Huset byggdes för två år sedan, det är otroligt fint. På femte våningen finns gemensamma utrymmen med biljardbord, shuffleboard, soffor, ett jättestort gym, en uteplats där man kan grilla och en stor utomhuspool, berättar Marcus entusiastiskt.

– Längst ned finns Starbucks och livsmedelsbutiken Whole Foods. Felix (Rosenqvist, förarkollegan) bor också i byggnaden, och han är inte så glad i att laga mat, men man kan beställa och få det utkört hit från alla restauranger. Man behöver i princip aldrig lämna huset om man bor här. Det är bekvämt. Nästan för bekvämt. Det är så amerikanskt det kan bli, allt ska vara ”convenient” här. Jag trivs grymt bra.

En liten hall leder in i ett kombinerat kök och vardagsrum med köksö. Här finns köksbord, soffa framför tv:n (”alla svenska kanaler via VPN, det är perfekt!”), en dörr till en liten balkong med förmiddagssol och – framför allt – en panoramavy som sträcker sig över två väderstreck. Planlösningen är öppen, väggarna, golv och tak är ljusa och solen strålar äntligen in genom fönstren efter en regnig förmiddag.

– Varenda pryl här inne är från Ikea. Mina föräldrar var med när jag flyttade över i början av januari och vi lånade en minibuss av teamet och åkte ut till Ikea fem dagar i rad och bara tryckte in grejer. Det kanske inte är världens ”styligaste” grejer, men man får verkligen valuta för pengarna, och man slipper åka till en massa olika affärer.

I den svarta tygsoffan sitter flickvännen Alexandra Zaitseva och ser på TV3:s kvällsprogram (det är eftermiddag, men Indianapolis ligger sex timmar efter Sverige). Hon är precis i slutspurten av studierna för att bli mäklare.

– Jag har läst här, och åkte hem och tentat av. Nu har jag varit här två månader i sträck, det är skönt. Jag ska hem och skriva den sista tentan i början av juni. Sedan får vi se hur det blir. Det är svårt att få arbetstillstånd i USA, men jag har inte jättebråttom att komma igång och jobba. Fast det är klart det vore skönt att ha något att göra på dagarna, säger hon.

Under sina fem år i formel 1 hade Ericsson sin fasta punkt först i en lägenhet i Kumla och därefter i Örebro (den har han fortfarande kvar, men han har bara varit ”hemma” en vecka i år). Men det extrema resschemat gjorde att han väldigt sällan kunde sova i sin egen säng. I Indycar är livet helt annorlunda.

– Levnadsmässigt är det här mycket skönare. I F1 flängde man över hela världen, och det fanns aldrig någon fast punkt. Det kunde gå månader mellan gångerna jag var hemma, och under säsong var jag aldrig i Örebro mer än två veckor i sträck. Det var svårt att få till någon typ av vardag, säger Marcus.

– Här är det helt annorlunda. Det är intensivt här, vi kör 17 race på sex månader, men vi flyger ofta inte till dem förrän på torsdag morgon. Sedan kör vi fredag, lördag och söndag och så flyger vi hem antingen söndag kväll eller måndag morgon. Man är aldrig borta mer än fyra–fem dagar, så man kan ha en vardag här hemma.

Är det mer hållbart, tror du din karriär blir längre om du fortsätter här?

– Det är många gamla rävar i Indycar, som kört i nästan 20 år. Så det kanske ligger något i det. Det är också rätt skönt att kalendern är lite mer hoptryckt. Det tar slut i mitten av september, och sedan har man i princip ledigt oktober, november och december. En av de mest påfrestande sakerna i F1 var att säsongen var så lång: Man åkte på stenhårt träningsläger i början av januari, det var tester hela februari och sedan direkt iväg till premiären i Melbourne. Och sedan var det, förutom två veckors semester i augusti, fullt pådrag hela vägen fram till december. Sedan fick man fyra veckor, och så började det om igen. Men man ska inte klaga, det finns värre saker att göra ...

Lägenheten i Indianapolis har två sovrum med tillhörande badrum. Ena sovrummet är ett gästrum där personlige tränaren och allt-i-allon Alex Elgh bor när han är på plats. Det andra är Marcus och Alexandras eget, utrustat med en walk in closet. Direkt till höger i klädkammaren hänger den signerade Colorado Avalanche-tröjan han fick av Gabriel Landeskog när han träffade NHL-stjärnan i samband med en match i januari.

– Vi har också varit och sett Columbus nu i slutspelet, och så var vi på allstar-helgen, säger Marcus som är stor ishockeyentusiast och aldrig missar en Örebro Hockey-match.

– Och nu när jag bor i rätt tidszon blir det NHL på tv nästan varje kväll.

Vad gör ni annars när ni är lediga?

– Om jag ska vara ärlig så har jag ett rätt späckat schema även när det inte är race. Det är simulatorkörningar, media och sponsoraktiviteter. Jag är inte upptagen varje dag, men det är få dagar jag inte har något åtagande, säger Marcus.

– Det är som ett vanligt liv, man hittar på saker när man är ledig. En dag var vi till exempel på Indianapolis zoo, inskjuter Alexandra.

– Sedan har vi lärt känna lite folk som vi umgås med. Förutom Felix hänger vi med bland andra James Hinchcliffe, Alexander Rossi, Jack Harvey och deras tjejer. Rätt många av förarna bor här i Indianapolis, och det är skönt att få lite socialt umgänge, fyller Marcus i.

Hur ser vardagen ut?

– Oftast går jag ned och tränar på förmiddagen, sedan käkar vi lunch hemma, och på eftermiddagen åker jag ut till teamet eller gör ärenden. Det rullar på. Nu i maj har det varit ganska intensivt, jag har haft minst ett event varje dag sedan den 1 maj. Det är inte så att man sitter och rullar tummarna direkt.

Indianapolis är huvudstad i Indiana, och ligger i det som kallas för mellanvästern. Storstadsområdet har över två miljoner invånare, men området är vidsträckt och stadskärnan liten, den påminner mer om en småstad. Centrum domineras av en handfull högre byggnader, delstatskongressen och det 87 meter höga Soldat- och seglarmonumentet som restes i slutet av 1800-talet. Några kvarter längre bort ligger NFL-laget Indianapolis Colts skrytbygge till hemmaarena – Lucas Oil stadium som kostade motsvarande över sju miljarder kronor att uppföra 2008.

– I vintras var man lite tveksam till staden. Det var iskallt, värre än i Sverige. Man ville knappt gå ut, och stan var helt död. Det är som att alla här går i ide på vintern. Men nu är folk ute och rör sig, det är mycket folk på restaurangerna, och det är jättetrevligt. Själva downtown är rätt liten, men väldigt mysig. Och det ligger förorter runt hela staden som har sina egna centrum, som kan vara ganska trevliga. Det går en kanal genom staden också, där det är jättefint om det är bra väder. Jag brukar springa där någon gång i veckan, säger Marcus.

Har ni fått några favoritrestauranger?

– Det finns några bra ställen. På Massachusetts avenue finns ett gäng restauranger, och så finns det förstås några bra steakhouse – det är ju USA ... Men det är jäkligt dyrt att äta ute, så ofta lagar vi själva.

Indianapolis är synonymt med sin motorsport. Det var här dess amerikanska vagga stod och det är stadsnamnets kortform, ”Indy”, som utgör första halvan i Indycar. Både serien och USA:s bilsportförbund har sina högkvarter, precis som uppskattningsvis 500 företag och team med racing som huvudsyssla. Branschen sysselsätter mer än 10 000 av invånarna. Och banan, Indianapolis motor speedway, tar in fler åskådare än någon annan sportarena i hela världen. Det är inte för inte man kallar sig för ”racingvärldens huvudstad”.

Några hundra meter från huset där Marcus bor ligger den här månaden Ericsson boulevard. 36 gator – eller snarare delar av gator – i centrala staden har den här månaden fått nya namn efter förarna i racet. ”Månaden maj” är ett begrepp här, då kretsar allt kring Indy 500. Det går inte att gå många meter utan att se reklam för tävlingen, eller något av alla sidoarrangemang. Som karnevalen som går genom staden dagen före loppet, där alla förarna deltar och som brukar få ut över 100 000 stadsbor ut på gatorna. Loppet lockar det tredubbla, minst, från hela världen.

– Som ny här kan man nästan inte förstå hur mycket det här betyder, både för teamen men också för alla amerikaner. Den här månaden är så helig, det är helt sjukt hur viktigt det här är för alla, säger mannen med boulevarden.

– När vi går ut blir man ofta igenkänd. Folk har koll, vet att man är förare, och alla vill prata om Indy 500. Det är bara roligt.

Vi tar hissen ned igen. Männen i receptionen hälsar glatt. Solen har börjat steka utanför, termometern visar plötsligt 27 grader efter förmiddagens tio. Sådär är vädret alltid här, förklarar Marcus. Omväxlande.

Det är tre dagar till race.