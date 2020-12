Inget beslut om Ragundas fiber – kommunen väntar med hantering av Servanet

Det första livesända och digitalt genomförda kommunfullmäktige i Ragunda blev ett debattglatt sammanträde. När votering till slut genomfördes i frågan om fiberbolaget Servanet valde fullmäktige att skjuta på beslutet om fortsatt samarbete. Med röstsiffrorna 12 för en avbruten förhandling och 10 emot gick ärendet på återremiss, då mer än en tredjedel av ledamöterna ville återremittera.

Ragunda kommun är delägare i bolaget Servanet tillsammans med ett flertal andra kommuner i både Jämtland och Västernorrland. Bolaget har grävt fiber åt kommunens medborgare, bland annat till kommunens hyreshus. Men häromåret konstaterade en revisionsrapport av KPMG att relationen mellan kommun och Servanet brustit och skattebetalarna fått för lite grävande för mycket pengar. Ännu väntar medborgare på att bli uppkopplade. Kommunen klandrades i rapporten för att man varit dåligt uppdaterade och attesterat fakturor fel. Revisionsrapporten lyfte även att Servanet inte till fullo hållit sin del av avtalet. Efter flera år av meningsskiljaktigheter om fiberutbyggnadens kostnader i kommunen låg frågan om framtiden för Servanet i Ragunda åter på kommunfullmäktiges bord.

De styrande partierna C, Kd och AfR ville göra ett avslut med Servanet och upphandla ny kommunikationsoperatör på kommunens fibernät. Men när kommunfullmäktige debatterade ärendet menade socialdemokraten Anders Frimert att Servanet borde ha bjudits in till mötet för att framföra sin sida i ärendet. Också Pehr Häggkvist (SD) ansåg att det skulle vara ett förhastat beslut att avbryta förhandlingen med Servanet genom ett beslut i kommunfullmäktige i nuläget. Kommunalrådet Mikael Westin (C) ansåg motsatsen. Han ville avbryta förhandlingarna för att upphandla ny kommunikationsoperatör. Han framhöll att man försökt hitta en annan lösning, men att en avslutad förhandling är det rimliga.

– Jag är frustrerad att det tagit sådan tid, men vi har verkligen försökt att hitta lösningar på det här.

Han var upprörd att kommunen inte hanterat ärendet optimalt.

– Jag mår illa av att vi inte skött det här. Det handlar om enormt mycket pengar. Ju mer man grottar ner sig i upplägget inser man ju sämre det är för våra skattebetalare, sa Mikael Westin (C).

