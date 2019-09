Inredningsbutik i Åre stänger: ”Det känns tråkigt men samtidigt skönt”

Vardagsrummet öppnade till en början i Duved under december 2016 och i juni 2018 flyttade butiken från Duved till Stils gamla lokal på Årevägen 125. Under sommaren har butiken legat ute för försäljning och nu upphör butiken. Dock kommer webbutiken finnas kvar. Under höstmarknaden kommer det finnas utvalda produkter till utförsäljning och konstnären Sofia Ohlsen kommer att finnas på plats och måla live. Det kommer även gå att köpa hennes konstprint.

– Det känns tråkigt men samtidigt skönt. Jag mådde inte bra i vintras. Nu mår jag bättre men min företagsenergi har tagit slut. Men jag kommer att driva vidare webbutiken precis som vanligt, berättar Sofie Åkerström som äger butiken.