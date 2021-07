Insändare: Är behovet av cykelbanor verkligen större än bilvägar?

Svar till "Snart enbart körning på landsbygden".

Som svar vill jag ge en personlig reflektion. Jag kör ofta i trafiken i staden både privat och i jobbet. Det du beskriver som en ”storstadshybris” är ett resultat av den trafiksituation som råder.

Jag kör mycket bil i tjänsten och har märkt av en successiv ökning i trafiktätheten de senaste åren. Det gör att jag känner själv av en stress och en irritation när jag befinner mig i bilen numera. Jag har inte alltid känt den. För inte alltför länge sen märkte jag inte av nått och inte märktes jag då av någon annan heller.

Men nu kan jag med komma på mig med att svära högt eller tuta på framförvarande bil. Varför? Jag tror en del i det är den situation som uppstått i och med att vägnätet gett plats för tex cykelbanor.

Det bästa exemplet är att för några år sedan var den enklaste och smidigaste vägen in till centrala staden från Lugnvik. Två filer in och två ut. Jag vet till och med flertalet boendes i Torvalla som tog E14 från och till Lugnvik när de skulle in till staden.

Vad som här gjordes var att två filer togs bort och gjordes om till en expresscykelväg. Fyra filer blev således två och genast blev trafiken tätare. Rondellen ovanför Berners blev en flaskhals och där det förr aldrig varit kö är det nu plötsligt alltid kö! Cykelbanan i sig blev inte bredare än att två packcyklar skulle kunna mötas utan att trängas. De kan de med lätthet göra, ingen behöver trängas alls där då jag som mest till dags dato sett 5 cyklar på den cykelbanan mellan Lugnvik och rondellen ovan Berners.

Från Lugnvik går numera tre cykelbanor om man räknar den nya, den gamla som går mellan Åsvägen och förbi Havremagasinet samt cykel/gångvägen längs sjön förbi helikopterstationen. Som om det inte räcker så cyklar många cyklister längs bilvägen nere vid sjön. Som mest har jag haft som mest 4 cyklister i bredd framför mig.

För varje bilväg som ger plats åt till exempel cykelbanor skapas trängsel bland bilar – köer, irritation och stress hos bilförare. För att inte nämna det miljömässiga perspektivet. Om man dubblar tiden det tar för en bil att färdas genom staden har man också dubblat tiden bilen står i kö på tomgång. Kanske någon kan skriva en insändare och räkna på de ökade utsläppen som det ger?

Cykelbanan från Lugnvik är ett exempel i raden av exempel som skapat en stress och ständig irritation hos bilförare.

Antalet epa-bilar och långsamt gående fordon har också ökat markant och det ökar faktiskt på stress och irritation det med. Jag är inte emot de fordonen heller utan kan glädjas med de ungdomar som framför dem. Jag har själv varit ung.

Några frågor till mannen bakom cykelbanorna, Florian Stamm (MP). Du är miljöpartist och vill att vi ska cykla istället för att köra bil, det fattar jag. Men tycker du att du har lyckats med det? Känns det som om det är mindre bilar i omlopp? Tycker du att bilarna i staden idag spyr ut mer eller mindre avgaser än förut, elbilar inräknade? Tycker du att trafiken flyter på bra idag utifrån det trycket som uppstått? Är behovet av cykelbanor verkligen större än bilvägar?

Jag är generellt inte emot cykelbanor. Skulle ett motsvarande tryck i cykeltrafiken uppstå så måste man ju såklart investera i det. Däremot kan jag tycka att vägnätet måste anpassas efter biltrycket också och där har ni definitivt en hel del att göra. Jag har tex aldrig stått i en bilkö i Umeå under rusningstid. I Östersund har jag stått i bilkö strax efter tre en lördagnatt.

En man av folket