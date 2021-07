Insändare: Återigen bedras pensionärerna

Från september månad införs ett inkomstpensionstillägg, ett tillägg som sägs ska vara en förmån som vissa pensionärer kan få, nämligen de som har arbetat ett långt arbetsliv men med låg lön. De som har rätt till detta pensionstillägg är de som som har en allmän pension i spannet 9 000 till 17 000 kronor per månad före skatt.

De som har en allmän pension i spannet 11 000 till 14 000 kronor får det högsta beloppet som ligger på 600 kronor före skatt.

Jag roade mig med att göra en beräkning för min mor som har en allmän pension på 12 307 kronor före skatt och en tjänstepension på 2 468 kronor per månad före skatt samt ett bostadstillägg på 3 000 kronor per månad från Pensionsmyndigheten. Efter skatt blir det en summa på 15 004 kronor att leva på per månad. Då ska hyra, mat och omsorg betalas för äldreboendet. Min mor ska enligt ovan erhålla maxbeloppet på 600 kronor i inkomstpensionstillägg.

Eftersom den samlade inkomsten (pensionen) nu ökar med 600 kronor per månad kommer hennes bostadstillägg att minska med 400 kronor per månad. Dessutom kommer hennes skatt att öka med 185 kronor per månad. Det hon då har kvar att leva på är 15 019 kronor per månad. Alltså detta generösa inkomstpensionstillägg på 600 kronor genererade en ökning med 15 kronor per månad.

Staten ger generöst med den ena handen men tar tillbaka med den andra handen. Detta dribblande brukar kallas ett nollsummespel. Regeringen ska vara fullt medveten om att vi ”vanliga” människor inte går att lura med ”generösa” tillägg och allmosor. Vet hut på er och kom inte och påstå att ni värnar om våra åldringar som slitit och bidragit till samhällets bästa i hela sitt liv med sina låga inkomster.

En medborgare som har ledsnat.