Insändare: Bankernas kontanthantering är under all kritik!

Jag sällar mig till dem som tycker det är helt obegripligt hur bankerna får behandla sina medborgare, när det gäller kontantservicen.

Det här är min upplevelse häromdagen och tidigare:

1. Jag har fått en postgiroutbetalning på några tusen.

2. Ringer banken (inte Nordea) för säkerhets skull för att kolla om jag kan lösa in avin och sätta in pengarna på kontot (som jag kunnat göra för några år sedan). Svar: ”Nej det går inte, vi kan inte lösa in postgiroavier. Vi hänvisar till Nordea. Där kan du öppna ett konto och lösa in avin och sedan sätta in pengarna på ditt konto hos oss”!

3. Men jag har inga affärer med Nordea, så jag löser in avin på Ica och får pengar i handen.

4. Men jag vill inte ha flera tusen i plånboken, så jag ringer banken igen.

5. Svar: ”Det finns en insättningsautomat i Kärnan, där kan du sätta in pengarna”.

6. Går till Kärnan och ska sätta in pengarna.

7. Läser instruktionen och sätter in mitt kort (men det finns ingen information om vilken typ av kort det handlar om!).

8. Funkar inte, provar andra kort. Kan inte göra insättningar, men ta ut pengar går bra.

9. Ger upp, går hem och ringer banken för att höra varför det inte funkar.

10. Svar: ”Det måste vara ett kort som är kopplat till ett bankkonto, alltså ett bankkort”!

11. Så för att kunna sätta in mina pengar på mitt eget bankkonto, måste jag skaffa ett särskilt kort – ännu ett kort!

Detta verkar ju inte klokt! Jag tycker bankerna har svikit sitt samhällsuppdrag. Var det så här riksdagen hade tänkt att det skulle fungera?

Lyckligtvis har jag inte behövt köra flera mil för att försöka sätta in mina pengar, jag bor mitt i stan. Men jag har fortfarande inte kunnat sätta in pengarna på mitt konto!

Förundrad iakttagare