Insändare: Bergström (S): Oacceptabelt att Telias fiberkabel grävs av för andra gången

Telias fiberkabel grävdes av för andra gången i samband med Trafikverkets installation av fartkameror i Häggenåsområdet. Hur är de möjligt att samma kabel grävs av två gånger och på samma område?

Efter avbrottet: Nu kan du ringa i Strömsunds kommun igen (14 november)

Post- och Telestyrelsen har tagit fram ett verktyg som heter Ledningskollen som är ett hjälpmedel för att visa var ledningar ligger innan man gräver. Konsekvenserna av detta slarv är helt oacceptabla.

Cirka 3 500 telefoni- och bredbandskunder i Strömsunds och delar av Östersund drabbades. All planerad vård på våra hälsocentraler fick ställas in. Många kommuninnevånare, handlare, köpmän, bensinmackar, företag, kommunen, banker och serviceinrättningar drabbades.

Bara för att ta några exempel; Engcon förlorar 3,2 miljoner kronor i produktionsbortfall per dag, Attacus med sina tre fabriker i kommunen förlorar 1 miljon per dag, AB Mählers och Söner i Rossön förlorar 450 000 kronor per dag.

Det har utöver detta inte varit möjligt att leverera beställda produkter och reservdelar. Listan kan göras hur lång som helst – ekonomiska förluster, produktionsbortfall, lidande, frustration, merarbete och därutöver missnöjda kunder och inte minst alla drabbade kommuninnevånare. Något måste göras!

Telia måste skapa förutsättningar till robust system med hög tillförlitlighet och med redundanta alternativ.

Vitesbelopp måste bli betydligt högre. Trafikverket som beställare skulle säkert tänka sig för både en och två gånger om vitesbeloppet blev riktigt kännbart.

Göran Bergström (S) kommunalråd