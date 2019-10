Insändare: Bygg inte bort den unika fjällutsikten från Österängsparken

Östersund och Kiruna är de enda städerna i Sverige med fjällutsikt. I Östersund är denna vy som mest anslående från Stora kyrkan och Österängsparken. Att önska bevara denna utsikt är knappast ett uttryck för NIMBY (Not In My BackYard), som Marcus Åsling skriver.

Marcus Åsling: Inte på min bakgård-attityden sänker Östersund som stad (9 oktober)

Utsikten är unik, den borde vara ett riksintresse, en kvalitet för oss som bor i Östersund och Jämtland, i dag och i framtiden. Något att glädjas över och stolt visa våra besökare.

Hus kan man se överallt. Låt bli att bygga dem just här, nedanför järnvägen. Anlägg i stället en park. Det är obegripligt att en politisk majoritet väljer att sänka Östersund på detta vis.

Bengt Engdahl