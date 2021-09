Insändare: C: Ge församlingsråden mer att säga till om!

Den 19 september hoppas jag att ni som inte förtidsröstat går till vallokalen och lägger er röst i kyrkovalet.

Många tänker kanske som så att – det valet är väl ändå inte viktigt för det handlar ju om kyrkan, och den betyder inte något speciellt för mig.

I kyrkan möts vi både i glädje och i sorg och inte minst vid olika katastrofer. När den stora flyktingströmmen kom 2015–2016 gjorde kyrkan en stor insats och det syntes på valdeltagandet 2017.

Även under de gångna två åren under pandemin har kyrkan gjort enorma insatser genom att handla, hämta medicin och ta kontakt via telefon till personer som behövt det stödet.

En annan viktig sak till att vi bör rösta i kyrkovalet är att vi kan använda oss av den demokratiska möjlighet som vi i Sverige har, nämligen den att kunna påverka. Den möjligheten har verkligen inte alla som lever på vår jord.

För Centerpartiet är det viktigt att församlingar som ingått i storpastorat får behålla sin identitet så att boende kan känna närhet och delaktighet .Ge församlingsråden mer att säga till om!

Vi vill att kyrkan ska ha ett varierat utbud av aktiviteter så att alla kan hitta något som passar.

Barn och ungdomar ska få möta kyrkans budskap genom bland annat sång, musik och glädje.

Vi vill att kyrkan ska vara lyhörd för äldres önskemål om gemenskap i olika former.

Kyrkan ska vara öppen för alla, inte minst för dem som är utsatta eller ensamma.

Utveckla de digitala systemen så att gemene man på ett enkelt sätt kan delta i gudstjänster med mera.

Musiken ska ha stort utrymme i kyrkans samtliga aktiviteter.

Marianne Eriksson Solberg, Centerpartiet Strömsunds pastorat