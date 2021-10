Insändare: Därför fylls potthålen aldrig igen (satir)

(Satir)

Vi tjänstemän som handhar vägskötsel vill gärna yttra oss.

I en artikel i ÖP ser man en grusväg med potthål. Enligt artikeln ska det vara vägen mot Offne. Nu kan det vara vilken väg som helst i Jämtland. De ser i stort sett likadana ut.

Potthål leder till vägilska i byarna kring Offne: ”Sämre än en skogsbilväg” (17 oktober)

Varför ser den ut så? frågar en sig.

Ta en grusbil och fyll igen hålen? Hur svårt kan det vara?

Låt mig förklara.

Först ska det komma in en anmälan. Mallen finns att hämta på vår hemsida. Länka till (potthalsanmalemall).

Bara de som bor vid vägen kan anmäla, och ska vid anmäletillfället vara myndiga. I nuläget ska dessutom minst två ytterligare personer bevittna anmälan.

Anmälan ska behandlas, diarieföras och läggas i potthålsanmälekön. Där kan den prioriteras om det är fler än 10 000 trafikanter som kan tänkas beröras av potthålssituationen på anmälda vägsträckan under en månad.

När anmälan väl behandlas i potthållsgruppen startar en utredning. Detta sker först när arbetsgruppen är politiskt och genusmässigt korrekt sammansatt. Den känsliga processen kan ta tid. Man får ta hänsyn till tidigare uppdrag, utmattningssyndrom, mamma- och pappaledigheter samt jäv.

I fallet Offne torde alla inom en omkrets av tio mil anses vara jäviga, liksom deras barn och barnbarn. I stort sett hela Jämtland är jävigt. Det är alltså svårt att hitta personer som kan ingå i arbetsgruppen. Till den ändan kan man anställa externa konsulter vars arvoden ska kontrolleras av ekonomigruppen. Konsulten får inte ha anhöriga i Norrland på grund av jäv. Det finns en enda konsult idag i Sverige som fyller de kriterierna. Hen kommer från Syrien.

Om gruppen kan sättas samman, börjar arbetet med att en inom gruppen fördelar arbetet. Det ska göras en inspektion på plats, vilket kräver bra väder av arbetsmiljöskäl. Det finns alltid risk för fukt- och/eller frysskador att beakta som arbetsgivare.

När en väl konstaterat potthållen och satt dem i frekvenstabellen kan en bedöma skadeläget. Är frekvensen så hög att åtgärd bedöms nödvändig?

Om det beslutet blir positivt kan en göra en miljökonsekvensutredning,

Vi har lärt från andra fall, att en miljökonsekvensutredning också ska skickas till de berörda inom området. Nu kan en inte skicka den till alla berörda utan de berörda ska indelas i grupper. De som bor nära vägen och de lite längre bort. Änkor/änklingar nära vägen, och de längre bort. Frånskilda med delad vårdnad nära vägen och så vidare. Pensionärer anses osakliga och partiska och tas bort från urvalet.

Miljökonsekvensutredningen skickas till länsstyrelsen som godkänner eller förkastar den. Om den förkastas måste processen göras om.

Miljökonsekvensutredningen kan också överklagas av de berörda och alla andra inom och utom Sverige inom en viss tid. Om den överklagas går utredningen vidare till miljödomstolen där parterna hörs och beslut tas. Om överklagan förkastas, kan den överklagande vända sig till miljööverdomstolen, för att få sin sak prövad, och även gå vidare till Europadomstolen.

Processen kan alltså ta tid.

Till slut är allt förarbete avklarat, och vi kan ta beslut att lägga igen potthålen. Då finns som regel inga pengar kvar, och hela processen får göras om.

Om nu någon boende trafikant längs vägen fyller igen hålen på eget bevåg, kan hen dömas för egenmäktigt förfarande.

Det troliga utfallet av just Offnevägen är att den kommer aldrig att repareras. Vägen totalförstörs och all trafik upphör på vägen. Byn avskärmas från omvärlden och blir till sist en sägen om en forna försvunnen by i folkmun.

Rakryggad tjänsteman