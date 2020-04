Insändare: Den svenska äldrevården har havererat

Den svenska nuvarande äldrevården är en skandal utan dess like. Den generation som byggt upp välfärden har myndigheterna under många år satt på undantag. Coronaviruset verkar bli nutidens ättestupa.

Hur har det blivit på detta beklämmande sätt, kan man undra? Första steget till denna sociala nedrustning vill jag påstå var införande av privatiseringen av sjukvård och äldrevård. Där största möjliga förtjänst till dessa aktiebolag och dess aktieägare verkar vara viktigare än en god omvårdnad om sina brukare.

Många av dessa aktiebolag har dessutom fiffiga ägarlösningar, så inkomsterna till aktieägarna hamnar i utländska skatteparadis för att helt slippa, eller möjligen betala en mycket låg skatt på dessa pengar.

Facit på dessa experiment med privatisering av sjukvård och äldrevård verkar tyvärr bli att kortsiktiga vinstdrivande mål verkar vara betydligt viktigare än en långsiktig och god omvårdnad av de äldre i vårt samhälle.

Stat och kommun är inne på farliga vägar när man överlåter ansvaret till privata företag, där aktieägarnas penninghunger blir viktigare än god kvalitet på vård och omsorg till de äldre och svaga grupperna i samhället.

Nu drivs ju inte all sjukvård och äldrevård av privata företag, utan mycket av detta drivs fortfarande av stat, landsting och kommuner. Här verkar också kvaliteten på vården ha försämrats.

Skulle vården bli bättre och effektivare om all vård och omsorg låg under staten som enda ansvarig huvudman? Skulle dessutom vårdens kvalitet då blir mer jämlik i hela landet? I dag finns det otaliga exempel på att om ”min” avdelning i verksamheten kan spara en viss summa, så gör det inget om det blir mångdubbelt dyrare någon annanstans. För det är inte ”min” kassa, utan det går under någon annans budget.

Mina tankar och applåder går också till er alla ”på golvet” som gör ett fantastiskt jobb, där ni dagligen sliter med ett mycket svårt uppdrag. Där era resurser har krympt under många år. Det finns en gräns hur fort en människa kan springa, och den gränsen har ni i sjukvård och äldrevård sedan en lång tid tillbaka kommit till.

Det finns många exempel på att det har gått väldigt fel och snett när penninghungern får styra över förståndet, så min hälsning till våra makthavare är gör om och gör rätt!

Martin Stugholm, Brunflo