Insändare: Det våras för hållbar växtbaserad mat

Det vackra vårljuset, de första anlända flyttfåglarnas livsglada sång och vaccinationerna som räddar allt fler liv uppfyller Jämtland med förväntan. Nu är stunden inne att byta ut biff mot tofu och komjölk mot havredryck.

Smutsen och den extrema trängseln gör djurindustrin till ett drivhus för antibiotikaresistenta bakterier och virus. Exempelvis är det förbjudet att avla nya kullar av minkar i Sverige under 2021 på grund av risk för nya covid-19-mutationer. Men växtbaserad mat orsakar inte pandemier.

Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet. De vilda djuren och vildmarken trängs snabbt undan av djurindustrins betesmarker och foderodlingar. Planeten är allvarligt sjuk. Vi måste äta vegetariskt för att rädda den vilda naturen, säger David Attenborough i Netflixdokumentären “A life on our planet”.

Låt vårens första blommor inspirera dig till nya gröna matvanor. Hoppet om en bättre värld utan pandemier föds på din tallrik.

Jonas Norberg