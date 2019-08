Insändare: Hur står det till med trafikvettet?

Av många upplevelser i trafiken är det två händelser som inträffade samma dag, som fått mig att fundera över hur det står till med vissa personers trafikvett. Är Nollvisionen lika långt borta som fossilfri miljö?

Den 4 juli var jag på väg till Östersund i min lilla Corolla. I Side ner mot Sannsundsbron blev jag omkörd av en större SUV i hög fart, körde själv i 80 kilometer i timmen, det vill säga högsta tillåtna hastighet. Det har inträffat flera älgolyckor efter denna vägsträcka genom åren. Jag har själv åkt med i bil som fick tvärbromsa för uppdykande älg just här.

En kort stund senare, strax efter Kårgärde mot Hara, hade jag plötsligt den svarta fronten av en buss bara någon meter bakom mig och den låg så i mer än en km, obehagligt, rena hetskörningen.

Jag körde i 70 kilometer i timmen som är den tillåtna hastigheten. Jag kunde inte se vägbanan eller bussens nedre front i backspegeln under hela den här sträckan, så nära körde den. Det var som en svart vägg i bakrutan. Jag tänkte; vad händer om ett djur plötsligt kommer in på vägen framför mig?

Efter kurvor och mötande trafik blåste bussen förbi och försvann så småningom i fjärran.

Ja, vad hade hänt om jag varit tvungen att panikbromsa för ett djur med bussen så nära?

Minnet av en episod som hände för några år sen efter just den här vägen dök upp i mitt huvud.

Jag åkte med min son från Östersund en vinterkväll, vi hade ingen brådska, körde i cirka 60 kilometer i timmen. Då hoppade en stor älg över snöplogkanten och in på vägen bara någon meter framför bilen.

Plötsligt såg jag älgens buk över motorhuven och på ett ögonblick for älgen över bilens tak. Bilen hade alltså kommit precis in mellan fram- och bakbenen på den stora älgen. Ingen skadad älg syntes på vägen och inte en blodsdroppe i snön, bara spåren in i skogen dit den snabbt hade försvunnit.

Eftersök gav inget resultat.

Endast några hårtussar hade fastnat på bilen och den hade inte heller några större skador. Framrutan var lite intryckt, höger strålkastare och backspegel hade lossnat och antenn gått av.

Vi kunde utan problem fortsätta hem i bilen. Och det viktigaste - min son och jag var helt oskadda.

Det var ”änglavakt”.

Helge Sivertsson, nyss fyllda 95 år