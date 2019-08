Insändare: Inför rökförbud även på balkonger

Jag läste artikeln "Den utökade tobakslagen..." i ÖP och håller fullkomligt med om det som skrivs. Det jag ändå vill säga är att jag tycker det ska vara självklart att man inte får röka i vare sig lägenheten eller på balkongen, då människor gör det och inte tänker på sina grannar. Detta har gjort så att jag och min familj har fått flytta ett otal gånger för det finns alltid någon som röker var än man flyttar. Jag skriver lappar och sätter upp i porten där jag vänligen ber rökarna att tänka på att det finns barn samt oss med sjuka lungor, men tyvärr så bryr sig ingen om detta.

Så hittade vi en dag i Östersundshem "rökfria bostäder" och tänkte vi får söka dit och då lägenheterna är dyra så har man inte råd med stora och den största är treor. Men vi blev glada över denna möjlighet och hade turen på vår sida att nu ska vi få bo i rökfria miljö. Vi hade hunnit bo ett par dagar och fick röklukt in i sovrummet för, jo man får röka med ett visst avstånd från entrén. Vi bor inte så högt upp så där rökstolpen är får vi både fimplukt samt att människor som bor här går bara åt det hållet där fönsterna till andra rum är och står där under och då får vi in röklukt. En väldigt slitsam flytt med glädje rann ut i sanden. Varför ska det vara så svårt att ska kunna vara totalt rökförbud i ett bostadsområde?

Min dotter och mitt barnbarn utsätts där de bor att någon röker på balkongen och hela deras vardagsrum och sovrum fylls med röklukt och de får i 30 graders värme och ha fönsterna stängda. Vi som nya hyresgäster får leva med att återigen bo i ett område där det är tillåtet att röka med ett visst avstånd, men där rökare inte tänker på att avståndet kan behövas vara längre än där dom ställer sig.

Rökförbudet nere i stan tycker jag är bra att det finns men även där struntar för många i förbudet samt att när folk måste röka när de går så får vi som inte kan andas in rök gå i slalomsteg.

Jag hoppas innerligt att förbud kommer även på balkonger och i bostäder samt att man faktiskt måste gå lite längre bort än tre meter från entrén.

Rökfritt tack!

Stinkande uppror!