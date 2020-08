Insändare: Knip åt om kontanterna

Heder åt Hans Ola Berglund som tar till orda mot ett kontantfritt samhälle. Jag sällar mig till protestanternas förhoppningsvis växande skara.

Insändare: Utan kontanter kan samhället sättas på pottan (30 juli)

Jag känner inte till alla aktörer som verkar för att våra sedlar och mynt ska försvinna, men att Finansförbundet gör det har jag läst om. Mycket märkligt, tycker jag, av en facklig organisation som företräder dem som arbetar inom bank- och finansväsendet. Vill man avskaffa sina egna medlemmar och skicka ut dem i arbetslöshet?

Nåja, det är Finansförbundets problem. Vi protestanter ska ägna oss åt knipa åt portmonnäerna kring de pengar vi fortfarande har i handen.

Hans Ola Berglund, du ska också hedras för att du vågar skriva under med ditt namn i stället för att krypa in under en signatur som inte vågar stå för vad hen vill ha sagt. Det ser vi alltför ofta på insändarsidor. Möjligheten att framträda under signatur ska finnas, om det är risk för att att skribenten kan utsättas för påhopp eller trakasserier. Men då är det tidningen som ska bestämma om insändaren överhuvudtaget ska publiceras eller inte, anser jag.

Inga-Lill Cliffoord