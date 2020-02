Insändare: Kompromisser med tokhögern leder till demokratins undergång

Det är inte SD som är högerfaran i vårt samhälle, det är borgerlighetens välvilja att samarbeta med tokhögern för att kapa till sig makten. De måste lära sig att samarbeta med socialister för att behålla den borgerliga demokratin, så som MP redan gör.

C och L har inte fattat det än och inte gjort det slutliga valet genom att erkänna V som en legal samarbetspartner. Antagligen leder nästa val till att C under valrörelsen till slut måste bestämma sig, och L åker ut för att de inte bestämmer sig. Bättre för dem att bestämma sig nu. Demokratin är viktigare att försvara än ett ekonomiskt system där man faktiskt kan kompromissa.

Även den konservativa nationalistiska sidan borde inse att kompromisser med tokhögern bara leder till demokratins undergång. Lär er av både historien och nutid.

Materialistisk historiker