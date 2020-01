Insändare: Lägg inte ned familjecentralen i Strömsund

Nedläggningen av familjecentralen i Strömsund är ogenomtänkt. Jag har varit förälder i ett decennium, och har sedan första inskrivningssamtalet hos barnmorskan till sista besöket med barnen hos BVC, varit på familjecentralen.

Jag har gått på spädbarnsmassage, gjort gipsavgjutningar på små bebisfötter, träffat andra föräldrar, låtit de äldre barnen vara på öppna förskolan, ammat, fått vänliga armar eller hjälpsamma ögon som passat barnet så man har fått gå själv på toaletten, värmt mat till hungriga barn och fått stöd och råd av all fantastisk personal.

Familjecentralen har varit ett tryggt rum för Strömsunds nyblivna föräldrar och för alla med äldre barn som inte gått på förskola. Ett ställe dit alla, oavsett ekonomi kunnat komma, där ingen stängts ute. En helhet där du kunnat rådfråga barnmorska, träffat förskolepedagog, personal från soc, vägt eller fått råd av BVC-sköterska och mycket, mycket mer.

Det har varit en blandning av inflyttade, nyanlända och infödda Strömsundsbor där vi alla har kunnat mötas som föräldrar, avsett jobb, utbildning eller härkomst. Där vi fått hjälp och vänner för livet.

Genom denna nedläggning tar ni inte bara en familjecentral från oss, utan en trygg plats i en otrygg värld som nyblivna föräldrar. En plats för integration, en plats för möten och en plats där de som behöver stöd och hjälp får det, av både personal och av andra föräldrar, en mötesplats för dem som kanske känner sig ensamma, och en plats för barnen som behöver en öppen förskola.

Ni tar ifrån oss Strömsunds viktigaste plats för föräldrar och barn. I ett kortsiktigt perspektiv vinner ni säkert på att spara in på detta, men vad blir de långsiktiga konsekvenserna (och kostnaderna) om ni tar ifrån oss denna plats? För hur kan det vara lönsamt att spara in på barn och barnfamiljer? Var finns vinsten i att spara in på vår framtid?

Så länge det finns ungar finns det hopp