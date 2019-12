Insändare: Nyårsdikt – Lett klockan ring

Lett klockan ring, når kjårdda knäpp ti knutom mot himla svårt, mot fennom vit ta snö gammåre ha bestämt se för å dö… Hör ringinga, de skväll ti fönsterrutom!

Ring værmen in, å ut ring frösenjola

när nyåre nu knappt e ein minut

ring ut all lögnan så dom får e shlut

Ring in de som e sant – å ring in sola!

Ring tonkan ut som tyng oss meir än grava och trösta in at dom som otröyn ligg ring koppen full ta gull at dom som tigg å hjærte værmt så folk håll de dom lava

Lett klockan ring så båtan fæles seker

ring krafta in at dom som brukk gå beit

ring tvivle bort at dom som går å leit

ring de som e för högt, att de vål leger

Ring hoppe in för dom som sitt der ampen att maten ske ta shlut å int ske räck lätt klockan ring för dom som ittnå feck så mårskre shlut å lys ti hopplauslampen

Lett klockan ring så vapna bære tysten

ring helht, der dom ha vö som vill förstör ring vattne dit der jola e för tör ring artusångan in, så ske mæ lyssen

Lett klockan ring så mæ bell öppen nævan å ge ta de mæ ha i överflö at dom som int ens ha e bit ’a brö så de vål litte lättar hen å læva

Lett klockan ring… nu er e nog ta stöjan n lugn n dag de e vå mæ behöv ring mardrömslaus e nætt at dom som söv som om dom låg der fint å mjukt ti höyan

Lars Persa