Insändare: Penningtvätt kommer Swedbank inte åt genom tvångsfrågor till oss kunder

Nyligen skickade Swedbank ett brev till mig. Tydligen hade jag inte fyllt i alla uppgifter om kundkännedom för mitt företag som banken hade efterfrågat tidigare, uppgifter som banken samlar in för att undvika penningtvätt.

Jag tyckte det var märkligt att jag var tvungen att fylla i adress, med mera, trots att banken har all den informationen i sina system tidigare. Swedbank var tydlig med att om jag inte kompletterade de efterfrågade uppgifterna så skulle de stänga av vissa funktioner för mig, till exempel värdepappershandel. Så jag fyllde i det som saknades och antar att Swedbank nu är nöjda.

Samtidigt funderar man på om samma sak skedde med Swedbanks ryska kunder i Baltikum. Intygade de att pengarna de satte in kom från godkända ställen och sedan var Swedbank och SEB nöjda med det?

Uppenbarligen fungerar det inte att fånga in penningtvätt genom att skicka tvångsfrågor till kunderna. Man fångar i alla fall inte de stora fiskarna i det nätet. Inte ens de interna kontrollsystemen fungerar.

Jag undrar hur mycket Swedbank tjänade på dessa penningtvättande kunder och om detta gjorde att de fick fortsätta? Swedbanks före detta vd, Bonnesen, hade varit chef i Baltikum när dessa kunder var aktiva, men nekade ändå till att det var något fuffens. Vad visste hon egentligen?

Dessutom, ska man sätta in 10 000 kronor kontant får man polisförhörsliknande frågor på banken, och nyligen har det rapporterats om ungdomar som fällts i domstol för penningtvätt när de swishat tillbaka pengar som de fått in av ”misstag” via Swish (skicka alltså aldrig tillbaka pengar som kommer in via Swish och någon ringer och säger att de skickat fel - kontakta alltid polisen och banken först!).

Det känns ju rätt meningslöst och missriktat när det samtidigt tvättas många miljarder dollar i Baltikum utan att någon reagerar, och framför allt, när ingen blir dömd för det (möjligen lite penningböter till banken).

