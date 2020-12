Insändare: Politikerna måste lägga in sitt veto mot mer vindkraft i Ragunda

Den utbyggnad av vindkraft som är gjord och under planering i våra trakter saknar motstycke i Sverige. Bakgrunden är att tre kommuner, Ragunda, Strömsund och Sollefteå, tillåter utbyggnad i ett avlägset hörn av sina respektive kommuner.

Två byar i Ragunda kommun råkar ligga nära gränserna. Detta hejdlösa byggande kommer att innebära att byarna Fullsjön och Borgvattnet blir totalt omringade av vindkraftverk. Om allt blir byggt rör det sig om cirka 250 vindkraftverk.

Ragunda kommun försvarar sig med att man trots de cirka 100 redan byggda vindkraftverken bara har 22 färdigbyggda och 33 under byggnation som ligger i Ragunda kommun. Men man måste se till helheten och vad det innebär för innevånare, natur, djur och framtid. Det kan aldrig någonsin vara försvarbart att ett så pass begränsat område, ska omringas av så otroligt många och enorma vindsnurror! Det är både orättvist och hänsynslöst, att låta några små byar i ett hörn av Jämtland förstöras på detta vis!

Det finns många argument för att inte bygga mer vindkraft som jag skulle kunna ta upp här. Till exempel infraljud, buller, fågel- och insektsdöd, förlorad ej återplanterad skog, renars vinterbete, avsaknad av livscykelanalys, destruktion av vingar, mikroplaster som sprids från vingarna, otaliga transporter, förstörda vägar, ljusblink, subventioner som går till utländska företag, nätutbyggnad för vindkraften som betalas av skattemedel, intermittent kraftproduktion, överföringsproblem på stamnätet och så vidare.

Men eftersom inga negativa fakta verkar göra någon skillnad för vare sig politiker eller myndigheter så väljer jag (som ändå är ganska påläst om problematiken bakom vindkraften) att komma med mer känslomässiga argument.

Tillsammans med många andra känner jag en stor oro, och går med en ständig klump i magen för framtiden och för min hembygd. Ska den bli ett industriområde?

Du som läser detta föreställ dig att din hembygd, by, eller samhälle blir totalt omringad av vindkraft. Vad skulle du tänka och känna då? Då har du inte längre tillgång till naturen och friheten i den. Det var naturen och närheten till den som gjorde att vi återvände hit.

Nu anar vi en ny era i Borgvattnet. Här har barnfamiljer flyttat in och fler familjer vill flytta hit. Det är entreprenörer som tror på en framtid här i bygden, men det bygger på att naturen är intakt, eftersom det är just naturen som dessa människor har tänkt sig att bygga sina verksamheter på. Förstör inte naturen och framtidsandan, de är något mycket viktigt att bygga på för framtiden. Dessa människor kommer inte att vara kvar om all vindkraftutbyggnad blir av.

Nu vädjar jag och över 100 personer (fler tillkommer hela tiden) som skrivit under en protestlista, att kommunen lägger ett veto för ytterligare utbyggnad i de här trakterna. Det räcker som det är nu! Gör en utvärdering! Lämna veto för vidare utbyggnad! Vi vill ha vår natur kvar!

Kerstin Torgersson, Borgvattnet