Insändare: Replik: Hoppas att förskolebudgeten är baserad på den faktiska kostnaden per barn och år

Tack Anna Örjebo, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, för att du tar dig tid att svara mig, men jag måste ha varit väldigt otydlig i min tidigare insändare.

Insändare: Svar: Friskolor i Östersund får lika stor elevpeng som de kommunala (5 mars)

Det är jättebra att kommunen följer lagen och betalar ut samma barnpeng till de barn som går på de fristående förskolorna som till de barn som går på kommunens egna förskolor, men det tar jag för givet att ni gör, följer lagen alltså.

Min fundering är - budgeterar kommunen verkligen utifrån vad den faktiska kostnaden är per barn och år?

Jag hoppas verkligen att förskolebudgeten är baserad på den faktiska kostnaden per barn och år och inte tvärtom, att ni hittar på en summa i budgeten som ni sedan ska fördela ut per barn oavsett kostnad.

”Det säger sig självt att om fler barn ska dela på samma kaka blir det mindre pengar till var och en”. Jag fattar också att det blir billigare per barn om man har 19-20 barn per barngrupp som kommunen har i stället för ca 15 barn per barngrupp som rekommenderas enligt forskning.

Det är just det som är fel, att kommunen har samma budget eller till och med en lägre budget i dag fast antalet barn inom Östersunds kommun har ökat. Det borde vara tvärtom att den totala budgeten ökar för varje år då det är fler barn, lönerna ökar, hyrorna ökar, maten kostar mer och alla andra kostnader ökar.

Förtydligande gällande likvärdigheten av barnpeng

Här måste vi skilja på budget och utfall. Exempel: Kommunen har satt en budget för förskola fördelat på cirka 3 200 barn, varje barn får då en barnpeng och denna barnpeng följer med barnet oavsett om barnet går på en kommunal förskola eller på en fristående förskola.

Det som händer sedan under verksamhetsåret är att kommunen visar exempelvis 12 miljoner minus på grund av att de själva har handlat för mycket material eller har för höga kostnader mot budget. Kommunen har då under året skjutit till 12 miljoner extra för att täcka dessa kostnader, men de fristående förskolorna får inte en enda krona extra under året. Utfallet blir alltså 12 miljoner högre än budget.

Kommande år när nästa budget ska sättas, minskar kommunen förskolornas budget med minusposten, det vill säga säga att man minskar kommande års budget med 12 miljoner. Detta innebär att kommunen först skjuter till 12 miljoner till sina egna förskolor för att sedan ge alla barn en lägre barnpeng kommande år.

Detta drabbar de barn som går på de fristående förskolorna då de först går miste om de 12 miljonerna som skjutits till i de kommunala förskolorna, och sedan får lägre barnpeng året därpå.

Min insändare handlade om att det är dags att inse att skola och förskola kostar så här mycket. I stället för att gå 12 miljoner back varje år som de fristående skolorna och förskolorna inte får ta del av, lägg på 12 miljoner på kommande års budget som alla barn får ta del av, oavsett om de går på en kommunal skola eller på en fristående skola.

Barnpengen har under flera års tid minskat medan kostnaderna har ökat.

Anders