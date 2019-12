Insändare: Replik till Jämtkraft av Uno Svaleryd: Dåliga affärer i Jämtkraft finansieras av höga elnätstaxor

Jag påstår inte att Jämtkrafts elnätstaxor är olagliga. Det är ju allmänt känt att Energimarknadsinspektionens regelverk har varit mycket generöst och medgivit alltför höga taxor.

Det jag vänder mig emot är att ett kommunalt ägt bolag utnyttjar denna möjlighet och beskattar nätkunderna och invånarna med för höga taxor.

Insändare: Svar från Jämtkraft: Det kostar att underhålla och förnya elnätet (3 december)

Jämtkraft Elnät AB:s investeringar har de senaste tre åren uppgått till mellan 113 och 140 miljoner kronor per år (exklusive investeringen i 220KV-ledningen till vindkraftsparkerna, som ska finansieras på annat sätt).

Under samma tid skapar elnätsbolaget själv internt ett investeringsutrymme på 175 miljoner per år om man räknar med en avkastning på 7 procent på eget kapital. Det innebär att bolaget får mellan 35 och 60 miljoner över per år efter att investeringarna är betalda, även om taxorna sänks med 20 procent.

Vad gör då Jämtkraft med dessa stora överskott? Jo, under de tre senaste åren har 390 miljoner kronor förts över från elnätsbolaget till moderbolaget, det vill säga från elnätskunderna till ägaren, Östersunds kommun. Ägarna utnyttjar sitt offentliga monopol på elnätet för att rädda ekonomin i bolagets övriga verksamhet. Det strider helt mot principerna för offentliga monopol.

Jämtkrafts samlade resultat före skatt under åren 2016–2018 är cirka 1 miljard, varav 600 miljoner kommer från elnätskunderna. Den övriga verksamheten går alltså dåligt och avkastar under en femårsperiod ungefär 1 procent på sitt kapital. Dåliga affärer i Jämtkraft finansieras av höga elnätstaxor.

Jag tackar för svaret från Jämtkraft, men min uppmaning om sänkta taxor var riktat mot ägarna.

Jag frågar därför kommunalråden i Östersunds kommun om ni anser att det är rätt att ta ut höga taxor från nätverksägarna för att finansiera Jämtkrafts övriga verksamhet, och om ni avser att sänka taxorna, så att avkastningen blir rimlig?

Uno Svaleryd