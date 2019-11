Insändare: Rhodin (S): SD riktar kritiken åt helt fel håll

Sverigedemokraterna anser att socialchefen i Krokoms kommun bör avgå på grund av skenande kostnader inom socialförvaltningen.

SD börjar här i helt fel ände. Vi lever i ett demokratiskt samhälle där vi vart fjärde år väljer vilka som ska företräda oss medborgare i kommun, region och riksdag. I kommunen finns flera olika nämnder, en kommunstyrelse och ett fullmäktige. SD sitter efter valet 2018 med i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Det är de förtroendevalda som sätter budgetramar och tar beslut om budget för nämnderna i kommunen. Det är helt sant att socialnämnden dras med stora underskott och har så gjort i flera år, men då bör kritiken riktas dit den hör hemma; hos de styrande politikerna som sätter budget och som fattar besluten kring detta och inte hos våra tjänstemän som är satta att genomföra det som politiken fattar beslut om.

Krokoms kommun har i 13 år styrts av C, M, KD och MP, under föregående mandatperiod och under denna mandatperiod i minoritet och får i de allra flesta fallen stöd av SD både i nämnderna och i fullmäktige. Det är ytterst sällsynt att SD röstar annorlunda än de styrande blågröna.

Vad har SD själva gjort i nämnder och fullmäktige? Inte mycket, de senaste åren har SD inte ens lagt en egen budget för kommunen.

För oss socialdemokrater blir SD:s insändare om avgångskrav av socialchefen helt fel då de sverigedemokrater som sitter med i nämnder och fullmäktige inte riktar kritiken dit den hör hemma.

Niklas Rhodin (S) kommunalråd i opposition