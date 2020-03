Insändare: Så renoverar vi och fräschar upp skolorna i Östersunds kommun

Denna vecka är många barn, elever och personal på lite välförtjänt sportlov. Vi har länge känt till att de lokaler som många av dem vistas i under dagarna är slitna och i stort behov av underhåll.

Som en del i att åtgärda detta så avsatte Alliansen efter maktskiftet historiska belopp som riktar sig till renovering och upprustning av förskole- och skolmiljöer. Över 60 miljoner kronor har avsatts fördelat på tre års tid, varav minst 10 miljoner används i år.

Vi tänkte berätta lite kort om några saker som nu sker:

Två klassrum målas om i Bringåsens skola, dessutom renoveras två elevtoaletter; detta sker under denna vecka. Underhåll av toaletter och klassrum i Vallaskolan (den stora byggnaden) inleds under nästa vecka. Under våren kommer sex klassrum att få nytt innertak med ny belysning, nymålade väggar samt nya golvmattor. Det sker även investeringar i nya inventarier på Vallaskolan som en del i uppfräschningen av skolan.

Lite senare under våren kommer några skolor att få sina duschutrymmen uppfräschade och de kommer även att inredas med duschbås, detta kommer i ett första läge att ges till Fagervallsskolan, Kastalskolan, Bringåsen och Vallaskolan.

Fler skolor kommer självklart att få förbättringsåtgärder, underhåll och renovering men dessa är först ut just nu i början av året.

De återfärder som genomförs på skolorna är trygghetsskapande, synliga och elevnära. Vi vet att många elever och lärare känner ett stort behov av att få just sin skolmiljö uppfräschad. Vi har full förståelse för det och är därför glada över att kunna berätta om vad det arbetas med just nu.

Listan på planerade renoveringar och uppfräschningar är lång och arbetet kommer att fortsätta runt om i kommunen under hela mandatperioden. Vi återkommer med fler rapporter om vad som görs.

Att genomföra förändringar och förbättringar i Östersunds kommuns förskolor, fritidshem och grundskolor är inte längre bara en viljeinriktning, det finns pengar avsatta i budgeten och åtgärder genomförs.

Vi hoppas att alla får en trevlig ledighet under veckan och att det ger ny energi framåt!

Alliansen i barn-och utbildningsnämnden, Östersunds kommun, genom ordförande Joel Nordkvist (M)