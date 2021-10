Insändare: Sätt upp laddstolpar!

Till en kreativ regering! Sätt upp tre laddstolpar i hela landet där det 1970 fanns bensinmack. Varje kommun åläggs detta och ska ha ansvaret. Kommunerna får ersättning från staten med en peng per stolpe. De mackar som finns idag ska själva åläggas att sätta upp stolpar.

Erbjud de värst miljöförstörande personbilarnas ägare att lämna in bilen för skrotning. De får i gengäld hyra en ny elbil under fem år till halva kostnaden och sedan under fem år en upptrappning till verkligt pris.

Uppgifter i bilregistret får avgöra vilka som ska bort från vägarna. Ju bättre miljövärden en bil har desto längre får den vara kvar på marknaden. Inget tvång, endast ett oemotståndligt erbjudande.

Bra för landsbygden, se mackarna återuppstå. Avdraget för bil till jobbet försvinner under fem års avtrappning. Den skattevinst som uppstår tillförs kollektivtrafiken.

Sören Monvall, samhällsdebattör